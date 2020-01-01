Mehmet Özdilek yeniden BB Erzurumspor'da

Erkan Sözeri ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek’i getirdi.

Dün sahasında Karagümrük’e karşı aldığı 3-1’lik yenilginin ardından Erkan Sözeri’nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ’un yeni teknik direktörü belli oldu.

Mavi Beyazlılar, son olarak Süper Lig ekibi Yukatel ’u çalıştıran Mehmet Özdilek’le anlaşmaya vardı.

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Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek’le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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53 yaşındaki teknik adam, 2018/19 sezonunda da BB Erzurumspor’u çalıştırmıştı.

BB Erzurumspor ligde 27. hafta itibariyle lider ’un 4 puan gerisinde 46 puanla ikinci sırada yer alıyor.