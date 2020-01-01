Mehmet Özdilek yeniden BB Erzurumspor'da
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AA
Dün sahasında Karagümrük’e karşı aldığı 3-1’lik yenilginin ardından Erkan Sözeri’nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü belli oldu.
Mavi Beyazlılar, son olarak Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’u çalıştıran Mehmet Özdilek’le anlaşmaya vardı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek’le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
53 yaşındaki teknik adam, 2018/19 sezonunda da BB Erzurumspor’u çalıştırmıştı.
BB Erzurumspor ligde 27. hafta itibariyle lider Hatayspor’un 4 puan gerisinde 46 puanla ikinci sırada yer alıyor.