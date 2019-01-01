Mehmet Özdilek: Oyunu kazanabilecek kadar forse ettik

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek, maçı kazanabileceklerini söyledi.

Galatasaray'dan 6km daha fazla koştuklarını belirten Mehmet Özdilek, futbolcularının performansını övdü.

Mehmet Özdilek, "Özellikle ikinci yarı 1-1'den sonra oyunu kazanabilecek kadar forse ettik." dedi.

"Pozisyonlar da bulduk ama bunları golle bütünleştiremedik."

"Her maçta oyunumuzun üstüne koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Rakibimiz Galatasaray'dı sonuçta. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı."

"Maç dengeli giderken bulduğumuz gol bize moral kazandırdı. Sonra bazı hatalarımız vardı, devre arası bunları konuştuk. 1-1'den sonra tekrar oyun kontrolünü ele aldık."

"Galatasaray'ın her an skoru değiştirebilecek çok kaliteli oyuncuları var. Buna rağmen 1-1'den sonra oyuna çok müdahil olduk, net pozisyonlarımız vardı ama olmadı."

"10 haftalık periyotta aynı mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz, 1 galibiyet bizim yukarıyla olan bağımızı koruyacaktır."

"Öne geçtikten sonra pes etmemek, mücadeleden vazgeçmemek önemli. Bugün rakipten 6 km fazla koşmuşuz, bu zaten bizi ön plana çıkaran etkendi. Birçok pozisyonumuz da var ama son vuruşlarda isabet oranımız biraz daha yüksek olsa çok daha farklı şey konuşuyor olacaktık."

"Sonuçta kazanamıyorsan kaybetmemek de çok önemli, bizim için her puan çok değerli."