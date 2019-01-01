Mehmet Özdilek: Beşiktaş'a her yönüyle hazırım

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Mehmet Özdilek, Şenol Güneş ve siyah beyazlı takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak 'u çalıştıran Mehmet Özdilek, NTV 'ye açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesini değerlendiren Özdilek, tecrübeli çalıştırıcıdan övgü ile söz etti:

"Şenol hoca Beşiktaş'a çok şey kattı. Bu birliktelik çok önemliydi. 2 sene şampiyonluk yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Kendisinin tercihlerine de saygı duymak gerek. Milli takım için de yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum."

Özdilek, Beşiktaş'ın başına geçme olasılığını değerlendirirken, "Bu tercihi ben yapamam. Başkan ve yönetim kurulunun vereceği bir karar. Bu tercihi yaparlarsa bugün itibarıyla Beşiktaş'a her yönüyle hazır olduğumu söyleyebilirim" cümlelerini kullandı ve ekledi:

"12 yıldır Süper Lig'de antrenörlük yapıyorum ve çok zor durumdaki takımlarda görev aldım. 8 hafta sonra neler olacak göreceğiz, bugün bir şey söylemem etik olmaz. Adımın Beşiktaş ile anılması beni onore ediyor ama tercihi yapacak olanlar Beşiktaş Başkanı ve yönetimi olacak."

Son olarak Beşiktaş'ın ligdeki durumunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "8 hafta uzun bir periyot. Beşiktaş'ın ikincilik şansı devam ediyor. Matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali olsa bile önünde iki rakip olduğu için zor gözüküyor. İkinci olmak Şampiyonlar Ligi için çok önemli" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Mehmet Özdilek, bu sezon Erzurumspor'un başında çıktığı 17 Süper Lig maçından 4 galibiyet ve 8 beraberlikle ayrıldı.