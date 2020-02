Mehmet Özdilek: 12 haftada birçok şey değişebilir

Denizlispor evinde Kayserispor'a kaybederken Mehmet Özdilek umudu kaybetmeme çağrısında bulundu.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Hes Kablo 'a 1-0 mağlup olan Yukatel 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Dışarıda çok başarılı bir Denizlispor, bu başarı çizgisini maalesef içeriye taşıyamadı. Sonucunda üzgünüz." dedi.

Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "hazır değilsen kaybetmenin kolay bir duygu olmadığını" söyledi.

Ligde her maçın çok zor olduğunu her seferinde söylediğini anlatan Özdilek, şöyle konuştu:

"Mücadelenin ön plana çıktığı maçtı. Maç öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkması, bütün hafta boyunca çalıştığımız sistemi altüst etti, çok net söyleyeyim. Oyun başladığı andan itibaren rakibin Mensah'ın dışında pozisyonu olmadı. Dengeli bir oyun oldu. İkinci yarı itibarıyla iki takım da çok bir şey yapmadı. Oyunun gidişatı 'atanın kazanacağı' yönündeydi. Rakip attı ve tebrik ediyorum. Bizim için üzüntü verici oldu."

Takımın iç sahada oynadıkları maçta kazanma istikrarını yakalayamadığını söyleyen Özdilek, "12 haftada birçok şeyin değişebileceğine inanıyorum. Her şeyden önce sakin kalmak çok önemli bu lige yeni gelen takımlar için. Kaos ortamı daha kötüye götürür. Sağlıklı ve sakin kalmak Denizlispor'un geleceği için çok daha doğru bir yol haritası olur. Kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım. Kendi sahamızda önemli bir kayıp oldu. Dışarıda çok başarılı bir Denizlispor içeride bu başarı çizgisini maalesef içeriye taşıyamadı. Sonucunda üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısını hatırlatması üzerine Özdilek, "Benim düşünüp düşünmemem çok önemli değil. Bu bir akit anlaşmasıdır iki taraf arasında. Ortak nokta olursa her şey olabilir. Başkan ve yönetimin tasarrufudur. İlk kaybımız Antalya ikincisi de bu maç oldu. Yani bu maça kadar kayıp anlamında çok fazla sıkıntımız yoktu. Bu ligde 9-13 hafta çok kazanamayan takım var. Her takımın her takımı yenmesi kolay değil. Ama isteyenin de kazanabileceği bir lig oynanıyor." şeklinde konuştu.

Özdilek, tribünden yükselen "istifa" yönündeki tepkinin, kendisine değil takıma zarar verdiğini savundu. Taraftarlara takıma sahip çıkması tavsiyesinde bulunan Özdilek, "Çok uzun yıllar sonra bu lige geldiler. Bu ligde kalmak önemli. Bunu taraftarla birlikte yaparsa ancak başarabilir Denizlispor. Yoksa herkes bir tarafa çekerse çok sağlıklı bir süreç olmaz. Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım." diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor'un golünü atan Sapunaru'nun golden sonra kulübeye gelip küfür ettiğini ileri süren Özdilek, şunları kaydetti:

"Çok hoş olmadı. Sadece onu söyledim golden sonra gelirken. Kulüplerle oyuncular arasında ayrılıklar olabilir. Sonucunda buranın ekmeğini yemiş, çalışmış ve kulübe de emek vermiş arkadaşı var. Onlara da küfür etmek çok hoş olmadı."

"Barrow kampı terk etti"

Özdilek, takımın ligde kalacağına inandığını işaret ederek, "Modou Barrow bugün kadroda yoktu, gelmedi. Sabah kampı terk etti kendisi hiçbir şey söylemeden. Arkadan gelenler önden gidenlerin ne zorluklarla mücadele ettiklerini bilmezler. Bizim nelerle mücadele ettiğimizi siz daha bilmiyorsunuz. Onun için birçok şey var. Konuşmak da istemiyorum. Oyuncular ve camia kafayı kaldıracak, bu 12 haftaya yakışan şekilde ligi bitirecek." diye konuştu.