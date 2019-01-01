Mehmet Altıparmak: İlklerin arasına adımı yazdırmak istiyorum

Mehmet Altıparmak, BB Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'ten sonra Akhisarspor'u da Süper Lig'e çıkararak şampiyonluk serisini sürdürmek istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra 'i Süper Lig'e çıkarmayı başaran Mehmet Altıparmak, yeni sezonda anlaşmaya vardığı Akhisarspor ile şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

'in 2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başındayken, play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışlarında eleyerek mavi-beyazlı takımın uzun yıllar süren "Süper Lig" hasretini bitiren Altıparmak, daha sonra 2018-2019 sezonunda 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in başına geçti.

Gazişehir Gaziantep'i de bu sezonda Süper Lig'e çıkararak şehrin uzun yıllardır kurduğu hayali gerçekleştiren Altıparmak, bu kez Süper Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşayan Akhisarspor'un "Süper Lig" umudu oldu.

" 'de ilklerin arasına adımı yazdırmak istiyorum"

Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, iki sezonun şampiyon hocası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Akhisarspor ile 1.Lig'de mücadele edeceğini ve hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Altıparmak, "Akhisarspor ile de şampiyon olarak Türkiye'de ilklerin arasına adımı yazdırmak istiyorum" dedi.

Altıparmak, daha önce çalıştırdığı başka takımlarda da başarılı bir grafik çizdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çoğu takımda şampiyon olmamız dışında başarılı olduk. Mesela 'a ilk gittiğimde takım küme düşüyordu ve başkanıyla konuştuğumuzda 'Hocam düştük ne yapacağız' dedi. Ben dedim 'Merak etmeyin' Allah'a şükür orada da çok çalıştık ve ligde kaldık. Denizlispor'un ligde kalması da şampiyonluk gibiydi ve 2 sene sonra Süper Lig'e çıktı. O sene küme düşmüş olsaydı Samsunspor ve Kocaelispor gibi ne olacağı belli olmayabilirdi"

"Kurtarıcı olmak güzel şey"

Çalıştırdığı takımların başarılı olmasının kendisi için gurur verici olduğunu aktaran Altıparmak, başarılı çıkışını sürdürmek istediğini dile getirdi.

"Kurtarıcı hoca" olarak görülmesinin güzel bir duygu olduğunu anlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bizim için kurtarıcı olmak güzel bir şey ama Süper Lig'de kalıcı olamıyoruz diye sorun var herhalde. 1. Lig'deyken biz biliyoruz, Süper Lig'e çıkınca yöneticiler biliyor. Genelde bizden çok bildikleri için böyle bir kanı var aslında. Bir takım Süper Lig'e çıkar ve hoca yetersiz derler. Peki şehir, taraftar ve yönetici yeterli mi bunları sorgulayan yok. Bu ülkenin genel bir sorunu her zaman belli isimler vardır ve o isimler üzerinde olmasını isterler"

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"Biz bu düzeni yıkmak için buradayız"

Altıparmak, 5 yıl önce kulüplerin kendisini 1. Lig'de de kabul etmediğini ancak yaptıklarıyla bu ligde kalıcı olmayı başardığını ifade ederek, Süper Lig'de kalıcı bir teknik direktör olmayı hedeflediğini vurguladı.

ile Süper Kupa maçına çıkacaklarına değinen Altıparmak, "Hangi maç olursa olsun ben kazanmak için oynarım. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ve Galatasaray'ın gücünü söyleme gerek yok ama önemli olan bu maçta bizim ne yapacağımız. Sezon başı olması nedeniyle böyle maçların sonucu pek belli olmaz çünkü futbolcular hazır olmayabilir. Belki bizi çok önemsemeyecekler ama biz Süper Lig'de şampiyonluk maçı oynar gibi oynayacağız. Son iki senenin şampiyonu biziz ve tekrar Süper Kupa'yı Akhisar'a götürmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.