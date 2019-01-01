Mehmet Altıparmak: Çok hak ettik ve kazandık

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Hatayspor zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

'in 'u penaltı atışları sonucunda yendiği ve 'e yükseldiği maçın sonunda, Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Gazişehir'in tecrübeli hocası, "Çok hak ettik ve kazandık. Allahıma şükürler olsun. Taraftarımız büyük taraftar. Herkese sonsuz sevgiler. Sözümüzü tuttuk, şampiyon olduk, bütün Antep eğlensin, geliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Gaziantep ekibi, Hatayspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım olmaya hak kazandı.