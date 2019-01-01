Mecnun Otyakmaz: Futbol tekrar dizayn edilmeli

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu kulüplerinin haklarının savunulması için Kulüpler Birliği Vakfı'na yeni bir öneri götürecek.

Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas'ta Doğa Koleji'nde 4. kariyer günleri programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"Sivasspor'a bir gün başkan olacağınızı hiç düşünmüş müydünüz?" şeklindeki soru üzerine Otyakmaz, çocukluktan bu yana bu yönde hayallerinin olduğunu söyledi.

Sivasspor'daki başarılarının sorulması üzerine Otyakmaz, Süper Lig'de başarılı olmak için iyi bir ekip kurmak gerektiğini, başarısında yıllardır beraber hareket ettiği yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının emeklerinin büyük olduğunu ifade etti.

En büyük hayalinin ile bir maç yapmak olduğunu aktaran Otyakmaz, "Henüz Chelsea'yi getiremedik ama Anderlecht, 'i Sivas'a getirdik." dedi.

Robinho'nun transferine ilk başlarda kendisinin de inanmadığını ancak Robinho ile görüştükten sonra bunun olacağını düşündüğünü aktaran Otyakmaz, "Bizim için önemli bir transferdi. Gitmesini de istemiyorduk ama şartlar öyle bir oluştu ki burada kalacak Robinho'nun Sivasspor'a pek faydası olabileceğini düşünmedim." diye konuştu.

VAR sistemine eleştiri

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili soru üzerine Otyakmaz, şöyle konuştu:

"İlk defa uygulanıyor ligimizde. Bazı takımlar bundan rahatsız oldular, VAR'ın itibarını zedelemek için bazı girişimler yaptılar. Ondan sonra biraz iş şirazesinden çıktı. VAR protokolü diye bir protokol var. VAR olaya nerelerde dahil olacak, hangi kanallarda etkili olacak. Mesela penaltı pozisyonlarında VAR'ın etkisi olması gerekiyordu. Eğer büyük bir takımın aleyhine gelişen bir olaysa hakem bakmamaya başladı. Bunu özellikle ikinci yarıda görmeye başladık. Onun da maalesef suyunu çıkartmış durumdayız. Ofsayt konularında ikinci dönemde biraz etkililer. Ona rağmen Beşiktaş maçında yediğimiz ikinci golde faulden önce ofsayt olmasına rağmen bu da VAR protokolüne takıldığı için ofsayt değerlendirilmedi ve bizim bir puanımıza, moral bozukluğumuza ve taraftarımızın stattan üzgün ayrılmasına sebebiyet verdi."

VAR'ın uygulamasında sorun yaşandığını savunan Otyakmaz, " ligindeki VAR sisteminde ekran VAR anını gösterirken sesleri de yayınlıyor. Bizde o sesleri, görüntüleri yayınlayıp yayınlamamak sorun oluyor. Neden böyle olduğunu insan anlayamıyor. Görüntüden bütün hakemlerin konuşmasını dinleyebiliyorsunuz. Bizde devlet sırrı gibi saklanıyor." dedi.

Otyakmaz, "Bazı takımlar şampiyonluk uğruna Türk futbolunu feda edebiliyorlar. Kendi menfaatleri için hakemlik müessesesini, futbolun markasını ayaklar altına alabiliyorlar. Sırf kendi başarıları ve menfaatleri için. Bunları da maalesef izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrı birlik çağrısı

Anadolu kulüplerine haksızlıklar yapıldığını düşündüğünü belirten Otyakmaz, şöyle devam etti:

"Ben son zamanlarda uzun uzun düşünmeye başladım. Anadolu Kulüpler Birliği olarak tekrar futbolun dizayn edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Burada hep hakkı yenen, mağdur olan Anadolu kulüpleri. Kendilerinin canları yandığı zaman isyan ediyorlar ama kendi lehlerine bir şey olduğu zaman 'Varmış yokmuş' gibi alaycı ifadelerle geçiştiriyorlar. Ama maalesef taraftarlarının çokluğundan dolayı sonuç olarak üstünlük de sağlıyorlar ve böylece adalet yerini bulmamış oluyor. Bundan sonraki Kulüpler Birliği toplantısında, Anadolu kulüplerinin haklarının biraz daha savunulması adına bu kulüplerden ayrı bir birlik oluşturulmasının sanki daha doğru olacağı yönündeki kanaatimi söyleyeceğim."