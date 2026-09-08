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Piotrowski UdineseGetty Images

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McTominay gibi Piotrowski: Udinese orta saha oyuncusunda da iyi huylu aritmi çıktı

Udinese

Udinese'nin orta saha oyuncusu Udinese, Jakub Piotrowski, hafif bir kalp ritim bozukluğunun tespit edilmesinin ardından kardiyak ablasyon operasyonu geçireceği için birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Napoli'nin orta saha oyuncusu Scott McTominay de aynı operasyonu geçirecek. İşte açıklama:


Resmi açıklama: Jakub Piotrowski

Orta saha oyuncusu kardiyak ablasyon operasyonu geçirecek

Udinese, Lazio maçında Jakub Piotrowski ile ilgili iyi huylu hafif bir kalp ritim bozukluğu tespit edildiğini duyurdu. 
Polonyalı orta saha oyuncusu önümüzdeki günlerde kardiyak ablasyon operasyonu geçirecek. Dinlenme sürecinin ardından normal sportif faaliyetlerine dönebilecek.



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