Mbwana Samatta: Yeni bir ülkede engellerle karşılaşmak kaçınılmaz

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekibe transferi hakkında konuşan Samatta, “Yeni bir ülkeye gittiğinizde bazı engellerle karşılaşmanız kaçınılmazdır. Ben sahada ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sahadaki sorumluluklarımı yerine getirirken, bir yandan da bu ülkenin kültürüne uyum sağlamayı sürdüreceğim” dedi.

Aston Villa’nın kendisini neden sattığı şeklinde gelen soruyu şimdilik yanıtlamak istemediğini söyleyen 27 yaşındaki forvet “Futbolda taraftarın görmediği şeyler vardır. Bunlar, futbolcularla kulüpler arasındadır. Oynadığım sürece bunlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Vakti gelince bütün sorulara cevap vereceğim. Futbol kariyerimi noktaladıktan sonra paylaşacak çok şeyim olacak. Hem merak edilenleri açıklayacağım hem de gençlere yol göstereceğim” diye konuştu.

’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Samatta, ilk 11’de çıktığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında iki gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.