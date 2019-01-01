Mbaye Diagne'den taraftara mesaj var! "Beni küçümsemeyin..."

Galatasaray forması altında henüz beklenen performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sahaya en iyi performansını yansıtamadığını belirterek, "Eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." dedi.

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta bir gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mbaye Diagne, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En iyi halimi yansıtamadım ama problemler olmadığında neler yapabileceğimi biliyorum. Tek bir şeye bakarak beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Başımı dik tutuyorum, kendime güveniyorum. Eskisinden de güçlü döneceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.