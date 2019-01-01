Mbaye Diagne'den taraftara mesaj var! "Beni küçümsemeyin..."
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sahaya en iyi performansını yansıtamadığını belirterek, "Eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." dedi.
Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta bir gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Mbaye Diagne, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En iyi halimi yansıtamadım ama problemler olmadığında neler yapabileceğimi biliyorum. Tek bir şeye bakarak beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Başımı dik tutuyorum, kendime güveniyorum. Eskisinden de güçlü döneceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Non cerco di essere il megliore.ma so cosa so fare senza problemi non diminticare solo una cosa sei venuto a cercarmi. Le critiche fanno bene per tutti tengo più dure e andare avanti con la testa alta credo in me grazie mio Dio alkhamdulila vengo più forte di prima Inchallah 🙏