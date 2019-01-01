Mbaye Diagne transferi çıkmaza girdi
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Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan ayrılıp Al Rayyan'a transfer olması beklenen Mbaye Diagne'nin transferinde şok bir gelişme yaşandı.
Yahoo Sport Fransa'dan Manu Lonjon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mbaye Diagne için teklif yok. 12-14 milyon euroluk teklifler, tıbbi muayeneden geçme haberleri yalan. Ne Al Rayyan ne de başka bir kulüp Diagne için bu miktarları sunmadı" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla geçiren 27 yaşındaki Senegalli oyuncu attığı 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmayı başardı.