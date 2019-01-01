Mbaye Diagne transferi çıkmaza girdi

Galatasaray'ın Al-Rayyan ile el sıkıştığı belirtilen Mbaye Diagne transferine yönelik ortaya çıkan iddia kafaları karıştırdı.

'dan ayrılıp Al Rayyan'a transfer olması beklenen Mbaye Diagne'nin transferinde şok bir gelişme yaşandı.

Yahoo Sport 'dan Manu Lonjon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mbaye Diagne için teklif yok. 12-14 milyon euroluk teklifler, tıbbi muayeneden geçme haberleri yalan. Ne Al Rayyan ne de başka bir kulüp Diagne için bu miktarları sunmadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu ve Galatasaray formalarıyla geçiren 27 yaşındaki Senegalli oyuncu attığı 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmayı başardı.