Mbaye Diagne kaç gol attı? Diagne, Gomis'in rekorunu geçti mi?

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne gollerini atmaya devam ediyor. Senegalli golcü, Gomis'in rekoruna yaklaşıyor.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Süper Lig'in golcüsü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda da gollerine devam ediyor.

Mbaye Diagne, Süper Lig'de kaç gol attı?

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maçta forma giyen Mbaye Diagne, 22 gole imza attı. Gol krallığında zirvede yer alan Diagne'nin en yakın takipçileri ise 12'şer gollü Hugo Rodallega ve Papiss Cisse.

Diagne'nin Galatasaray forması altında ise ligde çıktığı 4 maçta 2 golü bulunuyor.

Bafetimbi Gomis'in Süper Lig'deki gol rekoru ne?

Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de sezonu 29 golle tamamlayarak hem gol kralı olmuş hem de önemli bir rekoru Alex de Souza'nın elinden almıştı. Gomis, attığı 29 golle Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole ulaşan yabancı futbolcu oldu. Mbaye Diagne ise henüz Gomis'in rekorunu geçemedi ancak Fransız futbolcuya yaklaşıyor.

Mbaye Diagne penaltıdan kaç gol attı?

Süper Lig'de 2018-19 sezonunda şu ana kadar 22 gol kaydeden Mbaye Diagne, bu gollerin 7'sini penaltıdan attı.

Ara transfer döneminde takım değiştirip gol kralı olan var mı?

Sezona Kasımpaşa formasıyla başlayıp yoluna Galatasaray'la devam eden Mbaye Diagne gol krallığına adım adım ilerliyor. Daha önce Süper Lig'de hiçbir futbolcu ara transfer döneminde takım değiştirip gol kralı olmadı. Mbaye Diagne sezonu gol kralı olarak tamamlarsa bu alanda bir ilke imza atacak.