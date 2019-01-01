Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan ayrılma şartı 9.5 milyon euro

Galatasaray'ın transfer bütçesi oluşturmak için elden çıkarmayı düşündüğü Mbaye Diagne'nin bazı istekleri var.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon euro karşılığında 'dan 'a transfer olan 27 yaşındaki Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, takımdan ayrılması isteniyorsa bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor.

Sarı kırmızılı ekipte yılık 2.35 milyon euro kazanan Diagne'nin, kendisini isteyen kulüplerde daha fazla maaş almayı istediği iddia edildi. Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Arap kulüplerinden 4.5, Avrupa kulüplerinden de 3 milyon euro'nun aşağısında bir rakamı kabul etmeyen Diagne, Galatasaray yönetiminin kendisini istemiyorsa 4 yıllık kontratında yer alan 9.5 milyon euro'yu ödemesini söyledi.

Bu isteklerini menajeri ile yaptığı görüşmede ifade eden golcü oyuncunun Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söylediği de belirtildi. Galatasaray'ın ise Diagne'yi aldığı fiyatın aşağısında satmak istemediği ve en az 13 milyon euro'dan kapıyı açtığı öne sürüldü.

Diagne, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formaları ile çıktığı 29 lig maçında 30 gol atarak gol kralı olmuştu.