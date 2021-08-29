Mbappe'nin Real Madrid'deki maaşına Ronaldo tarifesi

Real Madrid, PSG ile anlaşması halinde Kylian Mbappe'ye önereceği maaşı ilginç bir yöntemle belirledi.

Real Madrid, Paris Saint-Germain'in ısrarcı tutumuna rağmen Kylian Mbappe için girişimlerini sürdürüyor. İki takımın anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu olmaya devam ederken, olası transferle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

İspanyol gazeteci Jose Manuel Moreno'nun verdiği bilgiye göre; Real Madrid, Mbappe'ye Cristiano Ronaldo'nun takımdaki son sezonunda kazandığı ücreti teklif edecek. Portekizli yıldız 2018'de Real Madrid'den yıllık 23 milyon euro net maaş alıyordu.

Bu Mbappe'yi Real Madrid'in en fazla kazanan oyuncusu yapacak. Şu anda İspanyol ekibinin kadrosundaki en pahalı isim 21 milyon euro'luk maaşıyla Eden Hazard. Onu 17 milyon euro ile Toni Kroos takip ediyor.

Kylian Mbappe, PSG ile devam eden sözleşmesinden yılda 18 milyon euro kazanıyor. İddia edilen 23 milyon euro'luk maaş doğruysa, Mbappe'nin yıllık kazancında yaklaşık %28 oranında bir artış meydana gelecek.

PSG teklifi beğenmedi

Real Madrid'in Mbappe için yaptığı 160 milyon euro'luk ilk teklif, PSG tarafından yetersiz bulunarak geri çevrilmişti. İspanyollar geçtiğimiz günlerde170 milyon euro + 10 milyon euro bonus şeklinde yeni bir teklif yaptı, ancak PSG cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

PSG sportif direktörü Leonardo, Mbappe'nin ayrılık isteğini doğrulamış, fakat oyuncunun gitmesine ancak istedikleri şartlar sağlandığı takdirde izin vereceklerini açıklamıştı.

Real Madrid, PSG'yi ikna edemediği takdirde Mbappe için gelecek yazı bekleyecek. Yıldız forvetin PSG ile olan kontratı 2023'te sona eriyor.

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