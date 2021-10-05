PSG’nin genç yıldızı Mbappe, Neymar’a ‘serseri’ dediğini itiraf etti.

Kylian Mbappe’nin PSG ile Montpellier arasında oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Neymar’a, kendisine pas atmadığı gerekçesiyle serzenişte bulunduğu iddia edilmişti.

Bununla birlikte, PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda bir iç krizin çıkmış olabileceği söylentileri yayılmaya başlamıştı.

Ancak Mbappe, bazı anlarda duyguların etkisiyle farlı olayların yaşanabileceğini belirtti ve takım içinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Neler söylendi?

Mbappe’nin Neymar’a ‘serseri’ dediği kameralara yansımıştı ancak şu ana dek bu olay hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

L’Equipe’e konuşan 22 yaşındaki süperstar, yaşananları şöyle anlattı: “Evet evet, onu dedim. Bunlar futbolda her zaman olan şeyler, uzatılmasına gerek yok.”

“Bu yüzden olay patlak verince bu konu hakkında onunla konuştum. Geçmişte de onunla böyle durumlarımız olmuştu, ileride de olacak. Çünkü kazanmak istiyoruz, ama tabii ki herhangi bir gerginlik olmamalı.”

“Burada da en ufak gerginlik yaşanmadı çünkü ona saygı duyuyorum ve hayranlık besliyorum. Mesele sadece şuydu, pası alamadığım memnun değildim. Bir gün benim de başıma gelmişti, pası atmayan bendim ve mutsuz olan da oydu. Aramızda hiçbir mesele yok.”

Messi ile oynamak nasıl bir duygu?

Kylian Mbappe, altı kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi ile aynı takımda oynamanın her saniyesinden keyif aldığını ifade etti:

“Onun buraya geleceğini hiç hayal etmemiştim!”

“Messi’yi ‘birlikte oynamamın imkansız olduğu oyuncular’ kategorime koymuştum. Benim açımdan o, Barcelona’dan asla ayrılmayacaktı.”

“Onunla birlikte oynadığım her ânın keyfini çıkardım. Bunun özel bir ayrıcalık olduğunu unutmamanız gerek. O, futbola aşık birisi. Biraz utangaç olsa da herkesle konuşuyor ve tarzını yansıtmaya çalışıyor. Ama sahada utangaç değil.”

Daha fazlası için:

Klopp'tan Barcelona'ya ret

Sir Alex'ten Solskjaer'e Ronaldo sitemi

Eski yıldızından Liverpool'a Haaland tavsiyesi