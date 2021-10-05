Goal’e konuşan Liverpool’un eski yıldızı, takımının Erling Haaland’ı transfer etmesi görüşünde.

Borussia Dortmund’un gol makinesi Erling Haaland, gösterdiği üstün performansla Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Norveçli golcünün önümüzdeki yaz transfer döneminde 75 milyon euroile 100 milyon euro arasında bir serbest kalma bedelinin olacağı söyleniyor.

Goal’e konuşan Liverpool’un eski oyuncusui Haaland’ı Liverpool’da görmeyi çok isteyeceğini belirtirken genç golcünün Manchester City’ye gitmesi durumunda ise Pep Guardiola’nın ekibinin “yarışılamaz” bir statüye erişeceğini dile getirdi.

Riise, Haaland’a dair neler söyledi?

“Açıkçası onu Liverpool’da görmeyi çok isterim çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Harika bir formda ve Klopp’un oyun tarzına da uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Kulüp olarak da Liverpool’u çok seveceği görüşündeyim.”

“Ama eğer City onu alırsa… Bazen ‘yenilmez’ takımlardan bahsediyoruz ya, o seviyeye çok yakın olurlardı!”

“Haaland’ı hangi takım, hangi sezonda alırsa alsın, ilerleyen yıllara damga vuracak çok güçlü bir yapıya bürünecek.”

“Liverpool’un onu alma şansı var mı bilmiyorum ama eğer varsa, lütfen bu gerçekleşsin çünkü takım için inanılmaz bir ekleme olurdu.”

“Umarım Haaland Premier Lig’e gelir”

Dortmund’a geldiğinden beri Haaland, 67 maçta tamı tamına 68 gol kaydetti ve Avrupa devlerinin bir numaralı hedefi haline geldi.

Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig’de 10 sene geçiren Riise de vatandaşı için İngiltere’nin doğru adres olacağı görüşünde.

“Norveç, son birkaç sezonda Premier Lig’e oyuncu gönderemiyor. 10-15 yıl önce, bu durum böyle değildi, çok fazla oyuncumuz vardı. Şimdi bu sayı azaldı ve çoğu isim de iyi bir etki bırakamadı.

“Odegaard’ın Arsenal’de iyi bir performans göstermesinden memnunum. Umarım iyi bir sezon geçirir. Ancak bu arenada yarışmacı olabilecek birkaç isme daha ihtiyacımız var.”

“Umarım Haaland Premer Lig’e gelir ve umarım Liverpool forması giyer. Ama Norveç futbolu için, onun gibi bir oyuncunun Premier Lig’de oynaması iyi olur.”

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