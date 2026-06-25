Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında yarın Cuma günü Norveç ile oynayacağı heyecan verici maça hazırlanıyor.

Les Bleus'un teknik direktörü Didier Deschamps, annesinin vefatı nedeniyle Fransa'ya dönmek zorunda kaldığı için Norveç maçında yer almayacak ve takımın başına geçici olarak yardımcısı G. Stéphane geçecek.

"L'Équipe" gazetesine göre, Fransa milli takımının Norveç maçında ilk 11'inde 5 değişiklik yapması bekleniyor.

Les Bleus, 32'li turlara kalmayı garantilemiş olsa da, grup aşamasını lider olarak tamamlamayı hedefliyor.

Fransa teknik ekibi, Irak karşısında 3-0 galibiyetle sonuçlanan maçın başlangıç kadrosuna kıyasla 5 değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Bu değişikliklere rağmen kadroda köklü bir değişim yaşanmayacak. Kylian Mbappé, Obamikan ve Mike Maignan’ın yanı sıra Ousmane Dembélé ile Mickaël Olise’den birinin ya da her ikisinin de ilk 11’de yer alması beklenirken, Aurélien Tchouaméni’nin ise ilk 11’e geri dönmesi öngörülüyor.