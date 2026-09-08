Ballon d'Or ödülüne ilişkin tartışmalar, son haftalarda ödül töreninin yaklaşmasıyla birlikte iyice kızıştı.

Kylian Mbappé dün açık bir şekilde ödülü kazanmayı hak ettiğini düşündüğünü belirtmiş ve şöyle demişti: "Dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid için oynadığınızda, bu ödüllerle kaçınılmaz olarak anılıyorsunuz. İnsanlar sokakta beni gördüklerinde bundan konuşuyor. Bu, herhangi bir oyuncu için çok değerli bir ödül."

Ve şunları ekledi: "Bu yaz en köklü müsabakalarda tarih yazdım. Ancak yol hâlâ uzun. Herkes dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda düşünmekte özgür (...) Bu çok kişisel bir mesele. Herkesin kendi görüşü var. Bazıları evet diyecek, bazıları hayır diyecek. Bu bir tartışma... ve herkesin illa benim gibi düşünmesi gerekmiyor. Bu yıl Ballon d'Or için uygun olabilir, ancak bu ödül gazeteciler tarafından veriliyor ve karar verecek olanlar onlar."

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Real Madrid forvetinin açıklamaları Fransa ve İspanya'da öfkeli tepkilere yol açtı; 2018 Dünya Şampiyonu, aşırı özgüveni nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Madridli oyuncu kendini taca layık görse de, önemli rakiplerin bulunduğu bir listedeki tek aday değil.

Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia ve Lamine Yamal'ın yanı sıra ödülün sahibi Ousmane Dembélé gibi birçok oyuncu, meşru gerekçelerle ödülü talep etme hakkına sahip.

Rekabetin son derece kıran kırana olduğu ve her kamuya açık açıklamanın titizlikle mercek altına alındığı bir yılda, yıldızların açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Bu durum, bugün salı sabahı "France Football" gazetesine konuşan Paris Saint-Germain forveti için de tam olarak geçerliydi.

Ödülün sahibi Ousmane Dembélé, her zamanki tarzına uygun olarak oylama sürecini çevreleyen tüm şüpheleri görmezden geldi ve şöyle konuştu: "Bu ödülün bir muamma olduğunu düşünmüyorum. Bir Paris Saint-Germain oyuncusunun elinde kalacağını düşünüyorum."

Dembélé'ye dünyanın en iyi 3 oyuncusuna dair tercihleri sorulduğunda, belirli bir sıralama yapmadan şöyle yanıt verdi: "Kvara, çok çok iyi bir sezon geçiren Harry Kane ve sanırım Kylian Mbappé."

Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşına duyduğu saygıya rağmen Dembélé, Paris Saint-Germain'in ortaya koyduğu takım sezonunu öne çıkararak arkadaşının umutlarını söndürdü.

Dembélé'nin bu net tutumu, eski takım arkadaşınınkinden tamamen farklı bir medya yaklaşımını gözler önüne serdi. Mbappé büyük bir bireysel hırs sergilerken, eski Barcelona oyuncusu, ödülü üst üste ikinci kez kazanma ihtimali sorulduğunda özverili olmayı ve Paris takımının kolektif performansının gücünü öne çıkarmayı tercih etti.

Bu konuda şu yorumu yaptı: "Ben mi? Ah hayır, kendimi asla böyle şeylerin içine koymam. Kendime asla oy vermem. Eğer konuşan ben olsaydım, kendime oy vermezdim. Ayrıca başka birçok oyuncu da var; Michael Olise listede olabilir çünkü muhteşem bir sezon geçirdi ve Almanya Ligi'nin en iyi oyuncusuydu, ayrıca Lamine Yamal, Fabián Ruiz ve Pacho... Bu sonuncuyu, Pacho'yu unutuyoruz. Umarım bu yıl onu unutmayız çünkü bunu hak ediyor."



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