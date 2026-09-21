Real Madrid, Metropolitano sahasında oynanan derbide sönük bir görüntü çizdi. Sayısal üstünlüğü kaybetmesinin ardından iki gol yiyen Los Blancos, maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

L'Equipe gazetesi, yaptığı analizde, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior'ın ilk yarı boyunca aynı bölgede konumlanmasının, kraliyet ekibinin çektiği organizasyon bozukluğunu somutlaştırdığını belirtti.

Maçın başlangıcında, hafta içinde ortaya çıkan bazı tereddütlere rağmen teknik direktör José Mourinho, işi netleştirmemeyi tercih etti ve Mbappé ile Vinicius'un yanı sıra Bellingham ve Arda Güler'in tamamını derbide ilk 11'de sahaya sürdü.

Yeteneği kuşkusuz eksik olmayan bir dörtlü, ancak rekabet düzeyi yükseldiğinde dengeli ya da etkili görünmüyor; ilk yarı da bunu bir kez daha teyit etti.

L'Equipe şunları ekledi: "Mbappé ve Vinicius ilk yarı boyunca neredeyse aynı bölgede konumlandı; bu manzara Real Madrid'in kolektif sorununu ve takım içindeki görev dağılımının kötülüğünü açıkça ortaya koydu."

Her oyuncuya hareket etmek ve güçlü yönlerini kullanmak için gereken alanı sağlamak yerine, ikili hareketlerinde iç içe geçmiş görünüyordu. Bu durum Real Madrid'in hücum etkinliğini sınırladı ve baskı yapabilen, zorluk düzeyini yükseltebilen bir rakiple karşılaştığında takımdaki denge eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Böylece Mbappé ve Vinicius'un birbirinin aynı konumlanması, sahada iki oyuncunun hareketinden çok daha geniş bir sorunu somutlaştırdı; zira takımın oyununu maça dayatmak için daha net fikirlere ve görevlerin daha iyi dağıtılmasına ihtiyaç duyduğu bir dönemde Real Madrid'in içine düştüğü belirsiz organizasyon durumunu yansıttı.

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