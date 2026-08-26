Bir raporda, Real Madrid'in yıldızları Brezilyalı Vinicius Junior ile Fransız Kylian Mbappe arasındaki hücum ilişkisine dikkat çekilirken, ikilinin kraliyet takımında bir araya gelmelerinin üzerinden iki sezon geçmesine rağmen henüz beklenen uyum seviyesine ulaşamadığı vurgulandı.

Marca gazetesi, Vinicius ve Mbappe'nin Real Madrid'in en büyük yıldızları ve takımın en dikkat çekici hücum silahları olduğunu, ancak her iki oyuncunun sahip olduğu muazzam bireysel yeteneklere rağmen ortaklıklarının yeterince kolektif bir tehlike kaynağına dönüşmediğini değerlendiriyor.

"Marca", Vinicius ve Mbappe'nin ilk kez birlikte sahne aldıkları 14 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Süper Kupası'nda Atalanta ile yapılan karşılaşmadan bu yana Real Madrid'in 125 maça çıktığına dikkat çekti.

İki oyuncu birlikte 89 maçta forma giydi ve bu maçlarda Real Madrid 192 gol kaydetti, ancak bu golden yalnızca 19'u ikili arasındaki doğrudan iş birliği sonucunda geldi; bu da yüzde 9,8'lik bir oran anlamına geliyor.

Mbappe'nin katılımından bu yana Real Madrid'in toplam golüne bakıldığında, takım 269 gol kaydetti; bu da iki yıldızı arasındaki doğrudan ortaklıktan gelen gollerin sınırlı olduğunu yansıtıyor.

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Gazete, oyuncular arasındaki ilişkinin gol üretimi konusunda açıkça Vinicius lehine eğilim gösterdiğini, zira Mbappe'nin bitirdiği hücumların çoğunu başlatan tarafın Brezilyalı olduğunu belirtti.

Vinicius'tan başlayıp Mbappe'nin golüyle sonuçlanan 15 doğrudan katkının 3'ü, Brezilyalı kanat oyuncusunun kazandığı penaltılardan geldi.

Özellikle geçtiğimiz sezonda, aralarındaki doğrudan iş birliğinden doğan gol sayısı 9'a düştü; bunun 7'si Vinicius'tan başlarken 2'si Mbappe'den geldi.

"Marca"ya göre, 2026-2027 sezonunun başlangıcıyla tablo düzelmedi; nitekim Vinicius ve Mbappe, Real Madrid'in bu sezonki ilk resmî maçında hiçbir golde doğrudan katkı sağlamadı.

İkili beklenenden düşük bir performans sergiledi; özellikle rakibin savunma organizasyonu karşısında zorlanan ve en dikkat çekici özelliklerini oluşturan bireysel yeteneklerini ve çalımlarını gösteremeyen Vinicius.

Gazete, bu ortaklığın Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu bekleyen en önemli dosyalardan biri olduğunu; onu geliştirmek ve Mbappe ile Vinicius'un bireysel yeteneklerini daha etkili bir kolektif hücum gücüne dönüştürmek gerektiğini değerlendiriyor.

Yan yana oynadıkları iki sezonun ardından, Jose Mourinho'nun önündeki zorluk, her ikisinin bireysel tehlikesine güvenmeye devam etmek yerine, ikiliyi Real Madrid'in beklediği şekilde uyumlu hale getirecek formülü bulmak olmaya devam ediyor.

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