Kylian Mbappé

Mbappe ve Haaland'ın kariyer istatistikleri

Goal Türkiye
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Erling Haaland, Kylian Mbappe
Getty composite
Kylian Mbappe ve Erling Haaland bugüne dek kaç kupa kazandı, kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Kylian Mbappe ve Erling Haaland genç yaşlarına rağmen şimdiden isimlerini dünya futboluna duyurmayı başardılar.

Cristiano Ronaldo - Lionel Messi devrinin kapanmasının ardından rekabet bayrağını Kylian Mbappe ile Erling Haaland ikilisinin alması bekleniyor.

Mbappe ve Haaland'ın kariyer istatistiklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

 

KYLIAN MBAPPE

Yaş: 21

ERLING HAALAND

Yaş: 20

  
Toplam Maç 230 126 Toplam Maç
Toplam Gol 139 78 Toplam Gol
Toplam Asist 65 16 Toplam Asist
Maç - Kulüp 193 120 Maç - Kulüp
Gol - Kulüp 124 72 Gol - Kulüp
Asist - Kulüp 56 15 Asist - Kulüp
Maç - Milli 37 6 Maç - Milli
Gol - Milli 15 6 Gol - Milli
Asist - Milli 9 1 Asist - Milli
Kupa (Milli takım dahil) 12 2 Kupa (Milli takım dahil)

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