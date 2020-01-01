Mbappe ve Haaland'ın kariyer istatistikleri
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Kylian Mbappe ve Erling Haaland genç yaşlarına rağmen şimdiden isimlerini dünya futboluna duyurmayı başardılar.
Cristiano Ronaldo - Lionel Messi devrinin kapanmasının ardından rekabet bayrağını Kylian Mbappe ile Erling Haaland ikilisinin alması bekleniyor.
Mbappe ve Haaland'ın kariyer istatistiklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
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KYLIAN MBAPPE
Yaş: 21
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ERLING HAALAND
Yaş: 20
|Toplam Maç
|230
|126
|Toplam Maç
|Toplam Gol
|139
|78
|Toplam Gol
|Toplam Asist
|65
|16
|Toplam Asist
|Maç - Kulüp
|193
|120
|Maç - Kulüp
|Gol - Kulüp
|124
|72
|Gol - Kulüp
|Asist - Kulüp
|56
|15
|Asist - Kulüp
|Maç - Milli
|37
|6
|Maç - Milli
|Gol - Milli
|15
|6
|Gol - Milli
|Asist - Milli
|9
|1
|Asist - Milli
|Kupa (Milli takım dahil)
|12
|2
|Kupa (Milli takım dahil)