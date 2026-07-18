Mbappé, Tuchel’e karşı sergilediği tavırla “büyük tartışma” yarattı

Fransa milli takımının forveti Kylian Mbappé, Dünya Kupası'nda üçüncü ve dördüncü sıra maçının ilk yarı molasında, Fransa'nın ilk 45 dakikada 4 gol yemiş olmasına rağmen, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ile gülüşüp şakalaşırken görüntülenmesi üzerine büyük bir tartışma yarattı.

Kameralar, Mbappé’nin Paris Saint-Germain’de eski teknik direktörü olan Tuchel ile gülüşüp şakalaştığını gösterdi. Bu sahne, özellikle Fransız yıldızın ülkesinin uğradığı ezici yenilgiyi umursamıyor gibi görünmesi nedeniyle Fransız taraftarların tepkisini çekti.

Açıklamalarıyla bariz bir çelişki

Bu durum, Mbappé’nin maç öncesi yaptığı açıklamalarla bariz bir çelişki oluşturuyor. Mbappé, oyuncuların “Deschamps’a ideal bir veda sunamadıklarını” söylemiş ve görev süresi sona eren teknik direktörlerini bronz madalya kazanarak onurlandırmak istediklerini belirtmişti.

Ancak Mbappé’nin performansı ve tavırları, söylediklerinin tam tersiydi; ilk yarıda “Les Bleus”un maruz kaldığı utanç verici yenilgiye kayıtsız görünmesi, sosyal medyada bir eleştiri dalgasına yol açtı.

Tuchel, daha önce Paris Saint-Germain’de Mbappé’yi çalıştırmıştı; bu da ikisi arasındaki dostane ilişkiyi açıklıyor. Ancak bu şakanın zamanlaması, Fransız yıldızın milli takımı ve görev süresi sona eren teknik direktörüne ne kadar bağlı olduğu konusunda soru işaretleri yarattı.

Gol krallığı yarışı

Mbappé'nin, Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi ile 2026 Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanı için rekabet halinde olduğu belirtiliyor. Her ikisi de 8 golle eşit durumda ve Messi, yarın Pazar günü İspanya ile oynanacak turnuva finalinde tek başına zirveye çıkma fırsatı yakalayacak.