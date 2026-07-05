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Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

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Mbappé, tek başına Dünya Kupası'nın en güçlü 4 milli takımını geride bıraktı

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Paraguay - Fransa
Paraguay
K. Mbappe
Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Fransa
Fas
ABD
Paraguay
Portekiz
İspanya
Meksika
İngiltere
Brezilya
Norveç

Real Madrid'in yıldızı, Les Bleus'u bir kez daha çeyrek finale taşıdı

Kylian Mbappé, dün Cumartesi günü Paraguay karşısında penaltıdan attığı tek golle Fransa milli takımını 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek finallerine taşıyarak, Dünya Kupası tarihine adını parlak harflerle yazmaya devam etti.

Mbappé’nin Paraguay karşısında attığı gol, sadece bir sonraki tura geçiş bileti olmakla kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası eleme turlarındaki olağanüstü istatistiklerini de pekiştirdi; 2018 turnuvasından bu yana attığı gol sayısını 11’e çıkardı.

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Fransız milli takım kaptanı bu rakamla aynı dönemde köklü milli takımların tamamını geride bıraktı; eleme turlarında Brezilya ve İngiltere'nin her ikisinin de attığı 10 golün yanı sıra, 9 gol atan Portekiz'i de geride bırakırken, İspanya ise sadece 4 gol atabildi.

Fransızlar, sık sık kesintilere sahne olan ve yüksek sıcaklıkta oynanan maçta, ikinci yarıda Mbappé’nin attığı penaltı golü sayesinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Paraguay ise Fransızların oyun ritmini bozmak için sert mücadelelere ve taktik hatalarına güvendi.

Bu galibiyetle Fransa, Atlas Kaplanları’nın Kanada’yı 3-0 mağlup etmesinin ardından çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.


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