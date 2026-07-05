Kylian Mbappé, dün Cumartesi günü Paraguay karşısında penaltıdan attığı tek golle Fransa milli takımını 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek finallerine taşıyarak, Dünya Kupası tarihine adını parlak harflerle yazmaya devam etti.

Mbappé’nin Paraguay karşısında attığı gol, sadece bir sonraki tura geçiş bileti olmakla kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası eleme turlarındaki olağanüstü istatistiklerini de pekiştirdi; 2018 turnuvasından bu yana attığı gol sayısını 11’e çıkardı.

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Fransız milli takım kaptanı bu rakamla aynı dönemde köklü milli takımların tamamını geride bıraktı; eleme turlarında Brezilya ve İngiltere'nin (her ikisi de 10 gol attı) yanı sıra 9 gol atan Portekiz'ten daha fazla gol kaydetti; İspanya ise sadece 4 golle yetindi.

Fransızlar, sık sık kesintilere sahne olan ve yüksek sıcaklıkta oynanan maçta, ikinci yarıda Mbappé’nin attığı penaltı golü sayesinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Paraguay ise Fransızların oyun ritmini bozmak için sert mücadelelere ve taktik hatalarına güvendi.

Bu galibiyetle Fransa, Atlas Kaplanları’nın Kanada’yı 3-0 mağlup etmesinin ardından çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.



