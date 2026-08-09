Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sekiz yaşından beri kendisine sponsorluk yapan spor malzemeleri markası "Nike" ile geçtiğimiz 31 Temmuz'da yollarını ayırmaya karar verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Fransız basın haberlerine dayanarak, Mbappe'nin kendisine son derece kazançlı bir gelir sağlayacak sürpriz bir yeni şirketle sözleşme imzalayacağını aktardı.

Fransa Ligi konusunda uzmanlaşmış gazeteci Thibaud Vézirian'a göre, bu şirketin Adidas, Puma veya Under Armour gibi bu sektörde tanınmış bir marka olması beklenmiyor.

Katalan gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "İşler, beklenmedik bir markanın Kylian Mbappe'nin ekipmanlarının resmi tedarikçisi olması için oldukça hızlı ilerliyor."

Ve şöyle açıkladı: "Şu anda anlaşmaya son rötuşlar yapılıyor, bu büyük bir değişim. Bu anlaşmaya bir futbol yıldızı ortak olacak, bu da markanın yüksek kaliteli spor ayakkabıları aracılığıyla futbol dünyasına güçlü bir şekilde girmesini sağlayacak. Şüphesiz Kylian Mbappe, kendi markasından ve şirketteki payından faydalanacak."

Fransız Le10Sport sitesine göre, Manchester City'nin yıldızı Rayan Cherki'nin de Mbappe gibi bu yaz ekipman sponsorunu değiştirmesi bekleniyor.

Eski Lyon oyuncusunun Adidas ile sözleşmesi sona ermek üzere ve kendisine yatırım yapmakla ilgilenen, kulübü Manchester City'nin ekipmanlarının resmi tedarikçisi olan Puma ile sözleşme imzalayabilir.

L'Équipe gazetesinin yakın tarihli bir haberine göre, orta saha oyuncusu değeri 3 ile 4 milyon euro arasında değişen bir sözleşme imzalayabilir; bu da onu ekipman sponsorluğu açısından dünyanın en yüksek kazanan 10 oyuncusu listesine sokacak.



