Mbappé, "son dans" öncesinde Deschamps'a dokunaklı bir mesajla veda etti

Fransa milli futbol takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda bu Cumartesi akşamı İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde, teknik direktör Didier Deschamps’a dokunaklı bir veda mesajı gönderdi ve Les Bleus’un, veda eden teknik direktörüne hak ettiği vedayı sunamadığını kabul etti.

Mbappé, “X” platformundaki resmi hesabından, “Bugün son dansın. Bize çok şey verdin,” diye yazdı. Bu sözler, 14 yıl süren ve başarılarla dolu bir kariyerin ardından Deschamps’ın Fransa milli takımının teknik direktörü olarak yönettiği son maça açık bir gönderme niteliğindeydi.

Fransız yıldız, hüzünlü bir tonla şunları ekledi: “Sana daha iyi bir son sunmamız gerekirdi, ama başaramadık. 14 yıl boyunca yaptıklarını tarif etmek zor; bu takımın gelişiminde temel bir unsur oldun,” diyerek, Fransa milli takımının üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Fransa, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselerek tarihi bir başarıya imza atmayı hayal ediyordu, ancak yarı finalde İspanya’ya karşı aldığı 2-0’lık acı yenilginin ardından hayalleri suya düştü ve İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçıyla yetinmek zorunda kaldı.

Mbappé, dokunaklı mesajında şöyle devam etti: “Hak ettiğin takdiri alamadın, ancak zaman ve tarih bunu ölümsüzleştirecek.”

Les Bleus'un kaptanı, teknik direktöre derin minnettarlığını dile getirerek şöyle dedi: "Bunca yıl boyunca ülkemi sporun en büyük sahnesinde temsil etme fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ülkemizin en büyük efsanelerinden birinin yanında yer almaktan gurur duyuyorum ve birlikte yaşadıklarımızı ve başardıklarımızı asla unutmayacağım."

Mbappé mesajını şu sözlerle bitirdi: “Yeni maceranda başarılar dilerim ve bizim için çok şey ifade eden bu forma için yaptıkların için sana bir kez daha teşekkür ederim.”

Fransız futbol efsanesi ve eski Real Madrid oyuncusu Zinedine Zidane’ın, Deschamps’ın ardından Fransa Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor.

Fransa, olağanüstü bir altın kuşağa ve dünyanın önde gelen kulüplerinden gelen yıldızlarla dolu bir kadroya sahip. Deschamps yönetiminde 2018 Rusya Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, 2022 Katar Dünya Kupası’nda finale yükselmiş, ancak Lionel Messi liderliğindeki Arjantin’e penaltı atışlarında yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Deschamps’ın Fransa milli takımıyla geçirdiği dönem, Fransız futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Deschamps, Les Bleus’u arka arkaya 3 büyük final turnuvasına taşımayı başardı; bunlara 2020 Avrupa Şampiyonası (2021’de düzenlendi) şampiyonluğu ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu da dahildir.