Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Senegal ile karşılaşacakları maç öncesindeki basın toplantısına katılmayacak.

Fransız milli takımı, yarın Salı günü Senegal ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlayacak.

Didier Deschamps'ın her zamanki gibi kaptanı Kylian Mbappé ile birlikte maç öncesi basın toplantısına katılması planlanıyordu, ancak "L'Équipe" gazetesine göre N'Golo Kanté, MetLife Stadyumu'nda hazır bulunacak.

Bunun konuşma süresiyle değil, daha çok rahatlıkla ilgili olduğu açık. Stadyum, Fransız milli takımının antrenman merkezinden uzakta olduğu için teknik direktör ve oyuncusu saatlerce arabada yol kat etmek zorunda kalıyor.

Bu nedenle, Mbappé'yi bu zahmetten kurtarmak için Fransız Futbol Federasyonu başka bir oyuncu seçti: N'Golo Kanté. Kanté'nin Salı akşamı Senegal karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.