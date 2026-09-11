Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, geçen sezon takımın taraftarlarının saldırısına maruz kalmasının önemini küçümsedi.

Mbappé, Fransız "L'Equipe" gazetesine verdiği bir röportajda, Santiago Bernabeu'daki yuhalamalarla ilgili şunları söyledi: "Bunlar doğal olarak yaşanan şeyler. Madrid'de kaç oyuncunun yuhalamaya maruz kaldığını biliyor musunuz? Herkes hâlâ hayatta, değil mi? Real Madrid'e katıldığınızda, neyin içine girdiğinizi bilirsiniz. Bu beni pek etkilemedi. Sonuçta, taraftarların hoşnutsuzluklarını dile getirmelerini anlıyorum."

Fransa Milli Takımı'nın İspanya karşısında bir eziklik kompleksi olup olmadığına dair ise şöyle yanıt verdi: "Hayır. Dünya Kupası'ndaki onlara karşı oynadığımız maçın başlangıcını ele alış şeklimizde hata yaptık. Penaltı bir dönüm noktasıydı, çünkü ondan önce pek bir şey olmuyordu."

Şöyle devam etti: "Topa sahip olmayı seven bir takım karşısında bir golle geriye düştüğünüzde, işler daha da zorlaşır. Kendimizi nasıl toparlayacağımızı bilemedik. Her hâlükârda, turnuva olumluydu. Fransızlara hayal kurdurmayı başardık ve onları gururlandırdık. Bu da bir zaferdir."

Paraguay Senatosu'ndaki bir senatörden maruz kaldığı ırkçılıkla ilgili olarak Fransız yıldız şunları söyledi: "Paraguay hükümetinin desteğini gördüm, ayrıca iletişim hâlinde olduğum Başkan Emmanuel Macron'un ve tüm kurumların desteğini de gördüm."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Michel Platini'nin her şeyi kabullenmenin gerekliliği hakkında söylediklerinden bahsediyorduk. Peki, ben bu şeyleri kabullenmiyorum. 2026 yılında önemli görevlerde bulunan, ancak olağanüstü bir yetersizlik sergileyen kişilerimiz olduğunu göstermekte hiçbir sorun yaşamıyorum. Bununla mücadele etmek için gerekli enerjiye her zaman sahip olacağız."



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