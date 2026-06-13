Mbappé, Real Madrid taraftarlarına üstü kapalı bir mesaj gönderdi

Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, hemşerisi ve Real Madrid'deki takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni'yi övdü, ancak aynı zamanda Real Madrid taraftarlarına dolaylı bir mesaj da gönderdi.

Mundo Deportivo gazetesi, Mbappé'nin L'Équipe gazetesine verdiği röportajda yaptığı açıklamaları yayınladı. Mbappé, "Chouameni harika bir oyuncu, takımın ikinci kaptanı ve kariyerinde iyi bir dönemde" dedi.

"Chouameni'nin bu sezon Real Madrid'de en istikrarlı performans gösteren oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

Ardından Real Madrid taraftarlarına yönelik "gizli bir mesaj" olarak değerlendirilen an geldi. Mbappé, "Real Madrid'e geldiğimde Aurélien zor bir durumdaydı. Baskı altındaydı. Daha sonra sık sık stoper olarak oynuyordu, ancak Madrid'de bu önemli değil" dedi.

"İster stoper ister orta saha oyuncusu olarak oynayın, iyi performans göstermezseniz sizi rahat bırakmazlar, işler böyledir. Ancak Chouameni'nin bu durumla başa çıkma şekli ve durumu tersine çevirmesi hoşuma gitti" diye vurguladı.

"Chouameni bu deneyimden daha güçlü çıktı. Şimdi büyük bir özgüvenle ve yeteneklerine olan inancıyla geliyor" diye ekledi.

Ayrıca okuyun

Mbappé'nin dil sürçmesi: Senegal Afrika şampiyonu