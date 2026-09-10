Real Madrid'in hücumunu yönetmek için sıra dışı bir aday olarak geçirdiği ilk ayında Kylian Mbappe, rekabeti erkenden kazandı ve ağustos ayının en iyi oyuncusu olarak "Mahou Five Star" ödülüne layık görüldü. Böylece tüm rakiplerine net bir tehdit mesajı gönderdi: Bu sezon benim sezonum.

Fransız yıldızın ödülü her açıdan hak edilmişti; takımın sezona başlangıcında fark yaratan isim oldu. Ligdeki üç maçın tamamında ilk 11'de yer aldı ve Real Madrid'i tam puanla lider konumuna taşıyan 4 gol kaydetti.

Valdebebas Spor Kenti'nde ödülünü aldıktan sonra kulübün resmi kamerası karşısına büyük bir özgüvenle ve hırstan uzak olmayan bir tonla çıkan Mbappe, ağustos ayında yaşananların yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Mbappe, İspanyol basınının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve cumartesi günü de bu şekilde devam etmeyi umuyorum. Bu sezon elde edilebilecek pek çok başarı olduğuna inanıyorum."

Fransız yıldız, kişisel motivasyonlarından bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Takıma yardım etmek ve bu yıl büyük başarılar elde edebileceğimizi kanıtlamak için sabırsızlanıyorum. Burada oynamaktan her zaman mutluyum, bu formayı giymenin büyük bir onur olduğunu biliyorum."

Mbappe, özellikle Jose Mourinho'nun kadrosunu güçlendirmek için yeni isimlerin katıldığı yaz transfer döneminin ardından soyunma odasındaki atmosfer hakkında konuşma fırsatını da kaçırmadı.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı şunları açıkladı: "Yeni yüzler görmek her zaman güzeldir. Kulübün, Real Madrid'in armasına hizmet etmek için hevesliler. Hepimizin aynı yönde ilerleyebilmesi için herkesin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına özen gösterdik."

Görünen o ki Mbappe'nin bahsettiği uyum, saha içinde hızla meyvelerini vermeye başladı. Fransız yıldız, Real Madrid'in hücumunu, herkesin büyük kupaların sezonu olacağına bel bağladığı bir sezona doğru yönlendiriyor.

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