Mbappé, Real Madrid'le alay ediyor!

Fransız yıldız Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nda milli takımıyla olağanüstü bir performans sergilemeye devam ediyor. Oyun stilinde bireyselliğe ve bencilliğe dayanan bir oyuncudan, gol atma ve asist yapma becerilerini bir araya getiren tam anlamıyla bir takım liderine dönüşen Mbappé, Böylece, Real Madrid taraftarlarının, oyuncunun İspanyol kulübünde geçirdiği iki yıl boyunca hiç görememiş oldukları, uzun zamandır bekledikleri halini sergiliyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin haberine göre, Mbappé Dünya Kupası'nda muhteşem bir takım performansı sergiliyor. Takım oyununa daha fazla dahil olan Mbappé, Real Madrid'de sergilediği bireysel gol atma eğiliminden vazgeçerek, paslaşmayı ve takım arkadaşlarıyla işbirliğini tercih ediyor.

Gazete, bu dönüşümün onu turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri haline getirdiğini ve bu yıl Altın Top’u kazanmaya layık olup olmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdiğini belirtiyor.

İstatistiklere bakıldığında, Mbappé Fransa milli takımında dikkat çekici rakamlar ortaya koyuyor: 4 maçta 6 gol atarak her 58 dakikada bir gol ortalaması yakaladı ve her iki maçta bir asist ortalamasıyla 2 kritik asist yaptı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla ise 44 maçta 42 gol attı; bu, her 90 dakikada bir gol ortalaması anlamına geliyor. ve sadece 5 asist yaptı; bu da her 9 maçta bir asist ortalamasına denk geliyor. Her ne kadar Altın Ayakkabı ve iki kez “Pichichi” ödülleri gibi bireysel ödülleri kazanmış olsa da, Kraliyet Takımı ile katıldığı 9 turnuvada hiçbir takım şampiyonluğu elde edemedi.

Analistler, Mbappé’nin Fransa milli takımında Real Madrid taraftarlarının görmek istediği ideal versiyonunu sergilediğini düşünüyor; çünkü Dui, Oulissi, Parkola ve Dembélé gibi takım arkadaşlarıyla taktiksel olarak daha bağlı ve işbirlikçi hale geldi, oysa Madrid’de Vinícius, Ibrahim Díaz, Gonzalo veya Bellingham’ın yanında aynı coşkuyu göstermedi.

Bu çelişki, Real Madrid taraftarlarının öfkesini uyandırdı; taraftarlar, oyuncunun kulübü Dünya Kupası’na hazırlanmak için bir geçiş durağı olarak kullandığını ve kulübe hak ettiği performansı göstermediğini düşünmeye başladı.

İspanyol gazeteci Juanma Rodríguez, “El Chiringuito” programında bu öfkeyi şu sözlerle dile getirdi: "Açık konuşalım, Mbappé tüm yıl boyunca Real Madrid taraftarlarının parasıyla Fransa milli takımı için hazırlanıyordu," diyerek, "Onun asıl amacı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, Fransa ile ikinci yıldızını kazanmaktır" diye ekledi.

Rodríguez, Mbappé’nin La Liga’da 60 kez ofsayt tuzağına düştüğünü belirtti; bu rakam, ona göre, milli takımdaki yüksek disiplinine kıyasla “konsantrasyon ve ilgisizliği” yansıtıyor.

Eleştirilere rağmen, futbol camiasında Mbappé’ye, etkinlik ve takım ruhunu bir araya getiren Fransa’daki muhteşem performansının takdir edilmesi amacıyla Altın Top ödülünün verilmesi yönünde sesler yükseliyor.

Ancak buna karşılık, birçok Real Madrid taraftarı, Fransız oyuncunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Taraftarlar, Mbappé’nin milli takımına, kulübüne veremediği başarıyı kazandırdığını vurgulayarak, onun hiçbir zaman takım projesinin bir parçası olmadığını, aksine kulübü kişisel şöhretine ulaşmak için bir basamak olarak kullanan geçici bir yıldız olduğunu iddia ediyorlar.