"Mbappe Real Madrid'e transfer olmam için iki saatte bir beni arıyor!"

Real Madrid, gelecek yaz savunma hattını güçlendirmek için üst düzey bir stoper transfer etmeyi hedefliyor.

David Alaba ve Antonio Rudiger’de olduğu gibi sözleşmesi sona erecek bir oyuncuyu bedelsiz kadroya katma planı yapan Los Blancos’un listesinde Dayot Upamecano ve Marc Guehi yer alsa da, bir numaralı hedef hâlâ Liverpool’un Fransız savunmacısı Ibrahima Konate.

Konate’nin diğer kulüplerle resmi olarak ön sözleşme görüşmelerine başlamasına iki aydan az bir süre kalmış durumda. Liverpool’un yaptığı son sözleşme teklifinin hâlâ masada olduğu belirtiliyor, ancak Real Madrid bu teklifin reddedilmesini ve oyuncunun Bernabeu yolunu seçmesini umuyor.

Madrid’in avantajı ise çok güçlü bir bağlantıya sahip olması: Kylian Mbappe. Yıldız forvet ile Konate’nin yakın arkadaş olduğu biliniyor ve Mbappe bu dostluğunu Real Madrid adına kullanmaya başlamış durumda. Telefoot’a konuşan Konate, “Real Madrid’e gelmem için Mbappe beni her iki saatte bir arıyor” diyerek bu baskıyı gülerek doğruladı. Bu açıklama, Los Blancos’un oyuncuya olan ciddi ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zaman Real Madrid’den yana işliyor

Konate’nin hâlâ Liverpool ile yeni sözleşme konusunda ilerleme kaydetmemesi Madrid cephesinin elini güçlendiriyor. Fransız savunmacı, yıl sonuna kadar İngiliz ekibiyle yeni kontrat için anlaşamazsa, Ocak ayı başında Real Madrid’in resmî adımlar atması bekleniyor.

Önümüzdeki haftalar, Konate’nin Anfield’daki geleceği açısından belirleyici olacak. Sözleşme görüşmelerinde bir uzlaşma sağlanmazsa, Real Madrid uzun süredir takip ettiği Fransız stoperi kadrosuna katmak için güçlü bir konuma geçecek.