Mbappé: Paraguay maçı mı? Şu anda iklimlendirme keyfini çıkarmak istiyorum

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, takımın 2026 Dünya Kupası’nda üstlenecekleri sorumluluğun büyüklüğünün tam olarak farkında olduklarını vurguladı. Bu açıklamayı, takımın son 16 turuna yükselmesinin ardından yapan Mbappé, takımın zorlu başlangıcı aşmayı başardığını ve maç boyunca iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Mbappé, Çarşamba sabahı oynanan 32'li tur maçında İsveç'i 3-0 mağlup eden iki golü atarak Fransa'yı galibiyete taşıdı ve takım, önümüzdeki Pazar sabahı çeyrek finalde Paraguay ile karşılaşacak.

Mbappé, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 6'ya çıkararak gol kralı Lionel Messi ile eşitlendi. Ayrıca kariyerinde toplam 18. golüne ulaşan Mbappé, 19 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Arjantinli yıldızın hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

Maçın ardından Fransız M6 kanalına konuşan Mbappé, “Ne için oynadığımı çok iyi biliyorum, nereye ait olduğumu ve ne yapmam gerektiğini biliyorum. Aynısı milli takım için de geçerli; tüm oyuncular burada ne yapmamız gerektiğini biliyor.” dedi.

Mbappé sözlerine şöyle devam etti: “Eleme turlarıyla bizim için yeni bir turnuva başladı. Başlangıcımız biraz zorlu geçti, ancak yavaş yavaş maçın ritmine girdik ve daha iyi değerlendirebileceğimiz birçok fırsat yarattık.”

Fransız milli takım kaptanı, annesinin vefatının ardından yaşadığı zorlu kişisel koşullar karşısında teknik direktör Didier Deschamps’a verdiği destekten bahsetti.

Mbappé, “Bu, bu grubun DNA’sında var. Hepimiz bir aradayız ve teknik direktörümüz, bir gün herkesin yaşayacağı bir zorlu dönemden geçiyor; bu çok acı verici bir an. Asla yalnız kalmayacak, biz onun yanında durup ona tüm desteğimizi vereceğiz” dedi.

Bir sonraki turda Paraguay ile oynanacak maçla ilgili olarak Mbappé, şu anda rakibi düşünmediğini belirtirken, yükselen sıcaklıklar nedeniyle havanın bunaltıcı olduğuna da değindi.

Mbappé şöyle konuştu: “Şu anda tek düşündüğüm şey soyunma odasına dönüp klimanın keyfini çıkarmak. Ancak Paraguay, Almanya’yı yenerek saygı duyulması gereken bir milli takım olduğunu kanıtladı ve biz de maça galibiyet için çıkacağız.”