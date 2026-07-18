Mbappé'nin önünde parıldayan, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarı

Fransız yıldız Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülü için yarışma şansını, İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı sırasında hâlâ elinde tutuyor.

Real Madrid'in yıldızı, Fransa'yı bronz madalyaya taşımak ve turnuvanın gol kralı ödülünü kazanmak olmak üzere iki hedefi birden gerçekleştirmek için üçüncü sıra maçında mücadele etmek zorunda kalacak.

Mbappé şu anda Lionel Messi ile birlikte 8'er golle golcü sıralamasında başa baş gidiyor; ancak Arjantinli yıldız, 4 asistle Mbappé'nin 3 asistine karşı üstünlük sağlıyor ve bu da ona Altın Ayakkabı yarışında avantaj kazandırıyor.

"AS" gazetesi, Mbappé'nin üçüncülük maçında gol krallığı sıralamasında tek başına zirveye çıkmak ve 2022 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra kariyerine yeni bir bireysel başarı eklemek için altın bir fırsat yakaladığını belirtti.

Dünya Kupası tarihinde hiçbir oyuncu, iki farklı turnuvada gol kralı ödülünü kazanmamıştı; bu da Mbappé'nin ödülü bir kez daha kazanması halinde tarihi bir başarıya imza atabileceği anlamına geliyor.

Messi ise kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmayı hedeflerken, mevcut turnuvada 6 gol atan Harry Kane, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

Mbappé’nin hedefi Altın Ayakkabı ile sınırlı değil; aynı zamanda Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Messi’yi yakalamaya devam ediyor.

Arjantin kaptanı, mevcut turnuvaya katılan oyuncular arasında, Dünya Kupası’ndaki altı katılımında attığı 21 golle listenin başında yer alırken, Mbappé’nin gol sayısı 20’dir.