Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé'nin oynadığı pozisyon, son yıllarda büyük bir tartışma konusu oldu.

Mbappé, Paris Saint-Germain'de geçirdiği son sezon boyunca ve Real Madrid'e transfer olduktan sonra açık forvet pozisyonunda oynadı, ancak en parlak performansını sol kanat olarak sergiledi.

Fransız "Monte Carlo" radyosuna göre, Mbappé'nin pozisyonuyla ilgili tartışmalar, Paris ve Real Madrid'de olduğu gibi, şu anda uluslararası düzeyde de tekrarlanıyor.

Radyo, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Fransa'nın tarihi golcüsü Olivier Giroud'un uluslararası futboldan emekli olmasından bu yana, Mbappé'nin hücum hattının liderliğini üstlendiğini belirtti.

Mbappé'nin Senegal karşısında oynayacağı pozisyonun, Salı günü Les Bleus'un açılış maçı öncesinde Fransa'da gündem konusu olduğu belirtildi.

"Monte Carlo", Mbappé'nin Fransa'da hücumun sol kanadında oynamak istediğini, ancak teknik direktör Didier Deschamps'ın Real Madrid'in forvetini derinlikte oynamaya devam ettirmekte ısrar ettiğini ortaya çıkardı.

Othman Dembélé'nin Paris Saint-Germain'de forvetin derinliklerinde parladığını, ancak kaptan Mbappé'nin varlığı nedeniyle Fransa'da bu pozisyonda oynama umutlarının söndüğünü belirtti.