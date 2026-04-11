Mbappé'nin bu hareketi Real Madrid'de öfkeye yol açtı

La Liga'nın 31. haftasında Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Real Madrid-Girona maçı, son dakikalarda hakem kararları konusunda büyük bir tartışmaya yol açtı. Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin ceza sahası içinde düşmesi üzerine penaltı bekledi, ancak hakem kararını vermedi.

Mbappé, 87. dakikada Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Reis ile temas yaşadı ve sahaya düştü, ancak hakem Albertola Rojas herhangi bir faul kararı vermeden oyunun devam etmesini emretti. Real Madrid oyuncuları ve taraftarlarının şiddetli itirazlarına rağmen, Video Yardımcı Hakem (VAR) de görüntüyü incelemek için müdahale etmedi.

"Marca" gazetesi, Real Madrid kulübünde şaşkınlık ve hoşnutsuzluk hakim olduğunu, yetkililerin bu bariz penaltının neden verilmediğini ve tartışmalı pozisyonun incelenmesi için hakemin video teknolojisi tarafından uyarılmamasını anlayamadıklarını yazdı.

Kulüp içindeki tepkiler hızlı ve sert oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere biten ve takımı şampiyonluk yarışından fiilen uzaklaştıran maçın ardından Álvaro Arbeloa şunları söyledi: "Bu hem burada hem de ayda bir penaltı." Kulübün resmi kanalı da öfkeli bir tonla yorumda bulunarak, yaşananların tartışmalı hakem hatalarının devamı olduğunu belirtti.

Real Madrid teknik direktörü ise bu tür kararların tekrarlanmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek, yaşananların tartışmalı hakem kararları dizisinin yeni bir halkası olduğunu vurguladı. Teknik direktör, "Bu durum hafta hafta tekrarlanıyor. Kimse video yardımcı hakemin ne zaman müdahale edeceğini anlamıyor, istediği zaman müdahale ediyor ve kendisine uymadığında görüntüleri görmezden geliyor. Bana göre bu açık bir fauldu."

Arbeloa, takımın önceki maçlarda da benzer kararlarla mağdur olduğunu ekledi ve Real Mallorca maçına işaret ederek, o maçta da tartışmalı bir pozisyon yaşandığını, ayrıca Barcelona-Atlético Madrid maçında bir kırmızı kartın iptal edilmesi gibi şaşkınlık uyandıran diğer kararları da hatırlattı.

Bu bağlamda Real Madrid, İspanya’daki hakemlik sisteminde kapsamlı bir reform gerçekleştirme yönündeki çabalarını sürdürüyor. Kulüp yetkilileri, Fran Soto’nun hakemler teknik komitesi başkanlığına atanması da dahil olmak üzere son değişikliklerin, sorunun kökünü çözmeyen sadece göstermelik adımlar olduğunu düşünüyor.

"Marca", takım oyuncularının bu tür maçlarda daha iyi performans sergilemenin öneminin farkında olduklarını, ancak aynı zamanda hakem kararlarının çoğu zaman aleyhlerine olduğunu hissettiklerini doğruladı. Bu his, özellikle yerel turnuvalar söz konusu olduğunda, Valdebebas'ın koridorlarında yaygın bir duygu haline geldi. Buna karşın, takım Şampiyonlar Ligi'ndeki hakemlik konusunda aynı görüşü benimsemiyor; hatalar olasılık dahilinde görülüyor, ancak tarafgirlik olarak yorumlanmıyor.

La Liga şampiyonluğu şansı azalırken, Real Madrid oyuncuları dikkatlerini Münih'teki beklenen karşılaşmaya yöneltmeye başladı; zira büyük bir Avrupa başarısı elde etme umudu hâlâ var. Takım, kendi sahasında oynadığı ilk maçı kaybettikten sonra bu geriye düşüşü tersine çevirmeyi umuyor, ancak tarihlerinde daha önce kendi sahasında ilk maçı kaybettikten sonra Avrupa kupalarında başarılı bir geri dönüşe imza atmış değiller.

Girona maçı, Almanya'ya gitmeden önce takıma beklenen moral desteğini vermemiş olsa da, oyuncular Avrupa turnuvalarındaki hakemlik sisteminin İspanya'dakinden çok farklı olduğu fikrine sıkı sıkıya sarılıyorlar ve bu da onlara bu kritik karşılaşma öncesinde bir miktar iyimserlik katıyor.