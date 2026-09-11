Altın Top ödülü için yarış erkenden kızıştı. Kylian Mbappe, eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan aldığı açık destekle birlikte adaylar arasına güçlü bir şekilde girdi. Mourinho, oyuncuyu Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın yanı sıra ödülün en önemli adayları arasında gösterdi.

Mbappe'nin Altın Top'u kazanma şansına dair açıklamaları geniş bir ilgi uyandırdı. Fransız oyuncu ödülden bariz bir özgüvenle söz ederek, içinde bulunulan yılın onu kazanmak için uygun olabileceğini hissettiğini vurguladı; ancak nihai kararın oy verenlere ait olduğu gerçeğini de göz ardı etmedi.

Mbappe şöyle konuştu: "Dünyanın en iyi kulübünde oynadığınızda, insanlar sizi otomatik olarak bu ödüllerle ilişkilendiriyor; ister takım ister bireysel olsun. Birçok kişi sokakta benimle Altın Top hakkında konuşuyor ve beni onu kazanmanın olası bir adayı olarak anıyor. Bu, herhangi bir oyuncu için büyük bir kazanç anlamına gelen bir ödül."

Real Madrid'in yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaz en önemli spor turnuvasında büyük bir tarih yazdım, ama neler olacağını göreceğiz. Bu yılın onu kazanmak için uygun olduğuna dair bir his taşıyorum, ancak hâlâ epey zaman var ve insanlar dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördükleri kişiye oy vermekte özgür."

Bu açıklamalar bir tartışma dalgasına yol açtı; özellikle Real Madrid'in bazı eleştirmenleri Mbappe'nin özgüvenini bir tür kibir olarak değerlendirdi. Ancak eski Fas Milli Takımı teknik direktörü Walid Regragui, Real Madrid forvetini savunmak için ortaya çıkarak, konuşmasının kibri değil samimiyeti yansıttığını ifade etti.

Regragui şöyle dedi: "Neden bazı oyuncular gibi ikiyüzlü olsun ve kazanmak istediğini ama bunu hak ettiğini düşünmediğini söylesin? En azından o dürüst ve kendine güveniyor. Ödülü hak edip etmemesi ise başka bir mesele."

Faslı teknik direktör, bu yıl Altın Top yarışının birden fazla isme açık göründüğünü vurgulayarak, ödülü kimin kazanacağını tahmin etmenin zorluğuna dikkat çekti.

Şöyle açıkladı: "Bu yıl kazananı tahmin etmek çok zor olacak. Herkes yarışıyor ve bunun kazanabilecekleri yıl olduğunu düşünüyor. Mbappe'nin yanı sıra Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Michael Olise, Fabian Ruiz ve daha birçokları var."

Regragui'ye göre Mbappe, ödülü kazanma yeteneğine inandığı sürece hırsını gizlemeye veya kazanmak istemiyormuş gibi davranmaya ihtiyaç duymuyor. Teknik direktör, hırsı itiraf etmenin, kazanmaya yönelik gerçek arzuyu gizleyen diplomatik açıklamalardan daha iyi olduğunu değerlendirdi.