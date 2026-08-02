Fransız kulübü Caen'in yeni sportif direktörü Mathieu Bodmer, Kylian Mbappé'nin ailesinin kulüpte yürüttüğü projeyi övdü ve dikkatini çeken en önemli adımlardan birinin, Real Madrid yıldızının annesi Fayza Lamari'nin altyapı tesisi içinde cep telefonu kullanımını yasaklama kararı olduğunu belirtti.

Fransız"RMC" kanalına göre, Le Havre'dan ayrıldıktan sonra eski kulübüne dönen Bodmer, Caen'i ikinci lige geri döndürmeyi hedefliyor ve altyapıdan başlayıp A takıma kadar uzanan uzun vadeli bir proje inşa etmeye odaklanıyor.

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Bodmer, kulüp başkanı Ziad Hammoud ve Fayza Lamari'nin kendisine sunduğu projenin, Caen'e dönmeyi kabul etmesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ekledi.

Şöyle konuştu: "Gençlerle olan projeleri beni ilgilendiriyor. Eğitime, konaklamaya ve beslenmeye ne kadar önem verdiklerini bir görseydiniz. Fayza (Lamari), altyapı tesisinde cep telefonunu yasakladı; bu harika bir karar. Gençler birlikte konuşuyor ve birlikte yaşıyor."

Görevine başladığından bu yana Kylian Mbappé ile görüşmediğini, ancak ona bir mesaj iletmeyi dilediğini belirterek şunları söyledi: "En büyük mutluluğum Kylian'a şunu söylemek olurdu: Dinle, bizim için kafanı yorma, işi biz halledeceğiz, başlangıçta yatırdığın para için teşekkürler. Kulübü sana mümkün olan en temiz haliyle geri vermeye çalışacağız."

Teknik direktörü Gaël Clichy önderliğindeki Caen, Fransa üçüncü liginde sezona önümüzdeki cuma günü Valenciennes'i konuk ederek başlayacak.

Mbappé ve ailesi, 2024 yazında kendilerine ait yatırım fonu aracılığıyla kulüp hisselerinin yaklaşık yüzde 80'ini satın almıştı.