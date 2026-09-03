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bellingham-mbappe-real madrid-20260822(C)Getty Images

Çeviri:

Mbappe mi Bellingham mı? Real Madrid'in ayın oyuncusu belli oldu

Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
J. Bellingham
İspanya
Fransa
İngiltere

Kraliyet yıldızından güçlü bir başlangıç

Real Madrid, İspanya La Liga'daki yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmasının ardından, bugün perşembe akşamı takımın ağustos ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazanan ismi açıkladı.

Fransız yıldız Kylian Mbappé, başta İngiliz Jude Bellingham olmak üzere takımın diğer oyuncularını geride bırakarak yarışı lehine çevirdi ve bu sezon Real Madrid ile ilk aylık ödülünü kazandı.

Mbappé'nin bu ödüle layık görülmesi, Real Madrid'in İspanya La Liga'da oynadığı ilk 3 maçta 4 gol atmasının ardından geldi. Fransız oyuncu 270 dakikanın tamamını sahada geçirdi, rakip kalelere 18 şut çekti ve takım arkadaşlarına 111 pas tamamladı.

Ödülü kaçırmasına rağmen Jude Bellingham de La Liga'da Real Madrid ile güçlü bir başlangıç yaptı. İngiliz futbolcu 3 maçta forma giydi, bu maçlarda 245 dakika sahada kalarak 2 gol atıp 2 de asist yaptı ve sezonun ilk üç haftasında toplam 4 gole katkı sağladı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın dördüncü hafta müsabakaları kapsamında cuma akşamı Real Betis ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Kraliyet takımı, oynadığı ilk üç maçtan topladığı 9 puanla La Liga puan tablosunda ikinci sırada yer alırken, bu karşılaşmaya çok sayıda eksikle çıkacak.

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