Mbappe, Messi'nin yerini aldı: PSG'nin Şampiyonlar Ligi umutları Fransız yıldıza bağlı

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'siz hayatın ne kadar zor olabileceğini Nice'e 1-0 yenildikleri maçta keşfetti.

Mbappe, cezası nedeniyle karşılaşmayı kaçırdı, ancak PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu ziyareti öncesi yıldız futbolcu dinlenmiş oldu.

Yine de bu planlar, Idrissa Gueye ile bir antrenman mücadelesi sırasında suya düştü.

Başlangıçta haberler içler acısıydı: Mbappe büyük ihtimalle maçı kaçıracaktı.

Gün geçtikçe yavaş yavaş iyileşti, ancak Mbappe'nin Madrid'de ne tür bir etkiye sahip olabileceği şüpheli olmaya devam ediyor.

Nice patronu Christophe Galtier, maçtan sonra yaptığı yorumda "Kylian'lı ve Kylian'sız bir PSG var" dedi.

Paris ekibinde Lionel Messi bile Nice savunmasını tek başına açmaya yetmedi ve gçzler Kylian Mbappe'yi aradı.

PSG, Mbappe olmadan çıktığı üç Ligue 1 maçından sadece birini kazanabildi. Ayrıca, Fransız süper yıldız olmadan maç başına sadece bir gol atabildiler. O sahadayken ise 2.2 ortalama gol buluyorlar.

Real Madrid, Mbappe'nin neden olabileceği hasarı çok iyi biliyor elbette.

Parc des Princes'in ilk ayağında, galibiyet golü de dahil heyecan verici bir performans sergiledi.

Hafif bir sıyrılma yardımıyla topu köşeye gönderdi. Görünüşte zahmetsiz bir şekilde iki oyuncu arasında dans etti.

En iyi oyuncular böyle anlarda ortaya çıkıyor ve Aralık ayında henüz 23 yaşına giren Mbappe, tam da bunu yaparak kariyerinde büyük bir adım attı.

Gerçekten de artık PSG için kesinlikle vazgeçilmez bir oyuncu – sezon başladığında eşit olarak kabul edilen Neymar veya Messi'den çok daha fazlası.

Bu, Parislilerin neden ona yeni bir sözleşme imzalamak için bu kadar umutsuzca çabaladığını açıklıyor.

What a goal! Paris win it late via Kylian Mbappé's brilliant finish ⚽️#UCL pic.twitter.com/1moVlYhFBk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

2018'de 180 milyon Euro'ya imza attırdıktan sonra itibarını kaybetmekten endişelenmiyorlar. Avrupalı ​​rakiplerinden birini güçlendirece olacağını biliyorlar. Şu anda en büyük oyuncu olduğunu biliyorlar.

Mbappe Çarşamba günü sahaya çıkacak kadar formda değilse, bu gerçek ciddi bir sorun yaratabilir.

Messi, Paris'e geldiğinden beri sadece bazı anlarda sihr yarattı., Neymar ve Angel Di Maria da benzer şekilde zayıflayan güçler gibi görünüyor. Bunların ötesinde, PSG küçük bir tehdit sunuyor.

Ne de olsa bu, ön üçlüsü tarafından hücumda taşınacak şekilde tasarlanmış bir taraftı. Gerçekte, 11 kişinin yükünü omuzlayan Mbappe'dir.

Psikolojik olarak, yıldızlarınınn Madrid'de olmaması takım için büyük bir darbe olur.

Bazı açılardan, kulüp için yaptığı son eylemi, yaz aylarında katılması beklenen takıma karşı parlak bir galibiyet elde etmek olsaydı, Şampiyonlar Ligi ile Paris'e veda etmesi uygun bir veda olurdu.

Bununla birlikte, Mbappe'nin genç kariyeri boyunca zevk almasına alıştığımız peri masalı sona ermeyecek. Şüphesiz, nerede olursa olsun, uzun yıllar boyunca deneyimlemeye devam edecek.