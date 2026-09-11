24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Mbappe: Messi'den farklıyım, Mourinho'dan beklediğim şey bu

K. Mbappe
L. Messi
J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Fransa
Arjantin
Portekiz
İspanya

Messi'yi geçebilir mi?

Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, kendisini Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın efsanesi Lionel Messi ile kıyaslamaya ilişkin konuştu.

Fransız "L'Equipe" gazetesine verdiği röportajda, Lionel Messi gibi 39 yaşında oynadığını hayal edip etmediği sorulan Mbappe, şu yanıtı verdi: "Gerekirse 100 yaşına gelene kadar oynadığımı görüyorum kendimi! (gülüyor)".

Ve ekledi: "Aynı kalitede olur muyum? Bu bir zeka meselesi: Artık devam edemeyeceğin anı bilmek. Messi bu soruyu kendine sormak zorunda kalmadı, çünkü hâlâ yapabiliyor. Sonrası, Lionel Messi, Lionel Messi'dir. Ve ben kendimi farklı bir oyuncu olarak görüyorum. Ama o, bu farklı oyunculardan biri".

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'dan neler beklediği konusunda ise şöyle dedi: "Basitçe beni oynatması. (gülüyor). Sonrası, geri kalan şeylere uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Özel bir beklentim yok. Kendisi olması, bu tamamen yeterli".

Mbappe'ye kariyerini Şampiyonlar Ligi'ni ya da Ballon d'Or'u kazanmadan bitirmeyi hayal edip etmediği soruldu ve şu cevabı verdi: "Evet. Kazanmak sahada gerçekleşir. Peki, Ballon d'Or aynı zamanda oylamaya da bağlı. Ama on yıl sonra ne olacağına bakmadan önce, şu an ne olduğuna bakmak gerekir. Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmak için büyük bir şansım var".

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin