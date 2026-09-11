Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, kendisini Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın efsanesi Lionel Messi ile kıyaslamaya ilişkin konuştu.

Fransız "L'Equipe" gazetesine verdiği röportajda, Lionel Messi gibi 39 yaşında oynadığını hayal edip etmediği sorulan Mbappe, şu yanıtı verdi: "Gerekirse 100 yaşına gelene kadar oynadığımı görüyorum kendimi! (gülüyor)".

Ve ekledi: "Aynı kalitede olur muyum? Bu bir zeka meselesi: Artık devam edemeyeceğin anı bilmek. Messi bu soruyu kendine sormak zorunda kalmadı, çünkü hâlâ yapabiliyor. Sonrası, Lionel Messi, Lionel Messi'dir. Ve ben kendimi farklı bir oyuncu olarak görüyorum. Ama o, bu farklı oyunculardan biri".

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'dan neler beklediği konusunda ise şöyle dedi: "Basitçe beni oynatması. (gülüyor). Sonrası, geri kalan şeylere uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Özel bir beklentim yok. Kendisi olması, bu tamamen yeterli".

Mbappe'ye kariyerini Şampiyonlar Ligi'ni ya da Ballon d'Or'u kazanmadan bitirmeyi hayal edip etmediği soruldu ve şu cevabı verdi: "Evet. Kazanmak sahada gerçekleşir. Peki, Ballon d'Or aynı zamanda oylamaya da bağlı. Ama on yıl sonra ne olacağına bakmadan önce, şu an ne olduğuna bakmak gerekir. Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmak için büyük bir şansım var".



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