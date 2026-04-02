Mbappé, Kamerun'u Cezayir'e tercih etme nedenini açıklıyor

Fransız yıldız Kylian Mbappé, samimi ve tartışmalı açıklamalarında, Afrika kökenli kimliğinin kariyerinin uluslararası boyutunda onu farklı bir yola yönlendireceğini belirtti.

Mbappé, "The Bridge" podcast'inde, kendisinin Kamerun milli takımında oynamayı seçeceğini, kardeşi Ethan'ın ise Cezayir'i temsil etmeyi tercih edeceğini söyledi.

Kararının, annesiyle bağlantılı Cezayir kültürüne kıyasla, babası sayesinde Kamerun kültürüne daha bağlı olarak büyüdüğü için verildiğini açıkladı.

Real Madrid'in forveti, son dönemde Cezayirli ailesine daha yakınlaştığını ve bu sayede Arap kültürünü daha iyi anladığını da sözlerine ekledi.

Hayatında ilk kez Cezayir'i ziyaret etme arzusunu dile getiren oyuncu, Cezayir kökenlerine ilgi göstermediği yönündeki suçlamaları şiddetle reddetti.

Mbappé, çifte vatandaşlığı olan oyunculara net bir tavsiye vererek şöyle dedi: "Oyuncular milli takımlarını erken seçmelidir, çünkü milli takım kulüp gibi değildir. Ülkeyi temsil etmek kalpten gelir ve karar anında verilmelidir."

Mbappé'nin Brezilya ile oynanan hazırlık maçında 56. uluslararası golünü attığı ve 57 golle Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Olivier Giroud'un rekoruna sadece bir adım uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

27 yaşındaki forvetin Giroud'u geçip Les Bleus'un tüm zamanların en golcü oyuncusu olması için sadece iki gole ihtiyacı var.