Mbappé kaçırılmadan önce: Fransa'da tehlikeli bir suç planı engellendi

Fransız basın raporları, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin yanı sıra futbolcular, rapçiler ve zengin iş insanlarından oluşan 25 kişilik başka bir grubu hedef alan ciddi bir suç planının engellendiğini ortaya çıkardı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Fransız yetkililerin "Lister Z" takma adıyla bir suç örgütü yöneten 18 yaşındaki "Clément L" adlı genci gözaltına aldığını belirtti.

Gazete, sanığın hâlihazırda silahlı soygun ve fuhuş sağlama davalarından hapis cezası çektiğini, ancak soruşturmaların onun cezaevindeyken "Snapchat" uygulamasını kullanarak talimatlar verip çete üyelerini yönetmeyi sürdürdüğünü ortaya çıkardığını açıkladı.

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Gazete ayrıca, polisin geçen nisan ayında Neuilly-sur-Seine kentindeki bir lüks saat mağazasını hedef alan soygunu soruşturduktan sonra sanığın kimliğini tespit edebildiğini ekledi.

Yetkililer, sanığın iki cep telefonunu incelerken, örgütün kaçırmayı planladığı 26 hedefe ait adres ve bilgileri içeren bir liste buldu. Bu hedefler arasında futbolcular, rap sanatçıları ve büyük servet sahibi iş insanları yer alıyordu.

Bir adli kaynak, Kylian Mbappé'nin listedeki en öne çıkan hedeflerden biri olduğunu; ayrıca bir rapçinin, bunun yanı sıra aralarında bir kuyumcu, bir Türk et tüccarı ve bir Çinli iş insanının bulunduğu ve tamamı büyük servet sahibi olan bir grup iş insanının da hedefler arasında yer aldığını doğruladı.

Soruşturma sırasında, aşçılık üzerine bir mesleki eğitim programının ilk yılında okulu bırakan sanık, hakkındaki ciddi suçlamalara rağmen eğitimini tamamlayıp gelecekte aşçı olarak çalışmayı umduğunu söyledi.

Planın ortaya çıkması Fransa'da geniş çaplı bir şok yarattı; özellikle hedef listesinde Real Madrid'in yıldızı ve Fransa Millî Takımı'nın kaptanının başı çektiği önemli isimlerin yer alması dikkat çekti.

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