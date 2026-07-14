Mbappé, İspanya karşısında Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı

Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde bugün Salı akşamı Dallas Stadyumu’nda oynanacak İspanya ile Fransa arasındaki merakla beklenen karşılaşmada Fransa’nın hücum hattına liderlik edecek.

Mbappé, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte 8 golle Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirveyi paylaşıyor ve bugün bu eşitliği bozarak parlak performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Mbappé, Fransa'yı bugün zafere taşıyarak, 2018'de Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaştıktan ve 2022 finalinde penaltı atışlarında Arjantin'e yenildikten sonra, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi umuyor.

Mbappé, bugün Dünya Kupası’ndaki 21. maçına çıkmaya hazırlanıyor ve böylece “Opta” verilerine göre, Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan Fransız oyuncu olarak kaleci Hugo Lloris’in rekorunu kıracak.

Mbappé, Dünya Kupası'nda 18 maçta ilk 11'de yer aldı ve bu maçların hiçbirinde mağlup olmadı; 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Mbappé’nin Dünya Kupası’ndaki kariyerinde 20 gol attığı ve 6 gol pası verdiği belirtiliyor; bu sayede turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu listesinin zirvesinde yer alan Messi’ye sadece bir gol farkla yaklaşıyor.