Mbappé, ırkçı saldırıya sert tepki gösterdi: “Adi bir kadın, görevini hak etmiyor”

Fransız yıldız Kylian Mbappé, Paraguaylı bir senatörün kendisine yönelttiği ırkçı saldırılara sert bir şekilde yanıt verdi ve söz konusu senatörü “alçak ve görevine layık olmayan bir kadın” olarak nitelendirdi.

Paraguaylı senatör Celeste Amaria, Fransa ile Paraguay milli takımları arasında oynanan maçın ardından Fransız forveti “Fransız olduğunu şiddetle iddia eden, kin dolu, nankör, kibirli ve çirkin bir Kamerunlu sömürgeci” olarak nitelendirmişti.

Amaría şunları ekledi: “Maç boyunca gergin ve korkudan ölüyordu, tıpkı tüm takımı gibi. Hiç gol bile atamadılar, şans eseri kazandılar... Birçoğumuzun Paraguay milli takımından tek istediği şey, maç bittikten sonra ona sert bir tokat atmamasıdır. Üstelik ben bir futbol taraftarı bile değilim.”

Amaria, Kylian Mbappé’nin Orlando Gil ile tokalaşmayı reddetmesinden sonra sergilediği davranışı da eleştirerek şöyle dedi: “O kaba biri, yazmayı bile öğrenmemiş, anne sütü yerine hindistan cevizi emmiş ve dinlediği en kültürlü varlık şempanzelerdi. Orlando Gil, ona parmağını göstermeliydin; ben bunu Senato’da yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor.”

Fransız futbolcu Kylian Mbappé ise “X” platformundaki resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak bu hakaretlere tereddütsüz yanıt verdi ve şöyle dedi: “Bayan Celeste Amaria, siz aşağılık bir kadınsınız ve görevinizin layık değilsiniz. Turnuva boyunca tutku ve onur sergileyen Paraguay’ı temsil etmiyorsunuz.”

Mbappé sözlerine şöyle devam etti: “Sizin cehaletiniz ve hiçbir çekincesi olmayan ırkçılığınız yüzünden, tüm dünya bu Dünya Kupası’nda milli takım oyuncularınızın kaydettiği tarihi başarıyı ve çabayı çoktan unuttu; bunun yerine, ülkesini olabilecek en kötü şekilde temsil eden, bu görevi hak etmeyen bir kadına yer açıldı. Onun gibi insanların nefretlerini ve ırkçılıklarını dünyanın dört bir yanına yayma özgürlüğüne asla izin vermeyeceğim.”