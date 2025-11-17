Mbappe ile PSG arasında 503 milyon euroluk kriz

Fransa Milli Takımı’nın kaptanı Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain arasındaki dev tazminat krizi mahkemeye taşındı. Real Madrid’in 26 yaşındaki forveti, eski kulübünden toplam 263 milyon euro talep ederken, PSG de Mbappe’ye karşı 240 milyon euro tutarında karşı dava açtı. Paris iş mahkemesinde görülecek davanın birkaç hafta içinde sonuçlanması beklenmiyor.

Mbappe, PSG’den ayrılmadan önce ödenmediğini iddia ettiği maaş ve primler de dahil olmak üzere 55 milyon euroluk alacağı olduğunu savunuyor. Ayrıca sözleşme anlaşmazlığı ve kulübün kendisine kötü muamele ettiği iddiasıyla ek tazminat talep ediyor. PSG ise 2023 yazında Al-Hilal’in Mbappe için yaptığı 300 milyon euroluk teklifin oyuncu tarafından reddedilmesi nedeniyle büyük bir ekonomik zarar yaşadığını öne sürüyor ve bu nedenle 240 milyon euroluk talepte bulunuyor.

Anlaşmazlık sürüyor

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın kökeni, Temmuz 2023’te Mbappe’nin Suudi Pro Ligi’ne gitmeyi reddetmesi ve PSG ile sözleşmesini uzatmama kararına dayanıyor. Bu süreçte Fransız şampiyonu kulüp, yıldız oyuncuyu sezon öncesi Asya turuna dahil etmedi ve ligin ilk maçını kaçırmasına neden oldu. Mbappe daha sonra takıma yeniden katıldı ancak bu dönüşün, sözleşmesi sona erdiğinde alacağı bazı ödemelerden vazgeçmeyi kabul ettiği için gerçekleştiğini savunan PSG’nin iddiaları Mbappe cephesi tarafından “hayal ürünü” olarak nitelendiriliyor.

Mbappe’nin temsilcileri, oyuncunun tüm maaş ve primlerini hak ettiğini ve bunların ödenmesini beklediğini belirtiyor.

2017–2024 yılları arasında PSG forması giyen Mbappe, 308 maçta 256 gol atarak kulüp tarihinin en golcü isimlerinden biri oldu ve 15 kupa kazandı. Ancak Real Madrid’e bedelsiz transferinin ardından iki taraf arasındaki hukuki gerilim giderek büyüdü ve nihayetinde mahkeme sürecine taşındı.