Mbappe için Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi

Paris Saint-Germain, Fransız yıldızı takımda tutabilmek için her yola başvuruyor.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin kulüp değiştirmesiyle tarihin en ilginç transfer dönemlerinden birine tanıklık ettik. Geleceği bu iki yıldız kadar merak konusu olan Kylian Mbappe ise şimdilik kulübünde kaldı.

Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Mbappe’nin Real Madrid’e gitmek istediği biliniyor. Ancak İspanyol kulübünün 220 milyon euro’luk teklifini reddeden PSG, golcü oyuncuyu kalmaya ikna edebileceğine dair inancını henüz kaybetmedi.

Mbappe, PSG’den gelen sözleşme yenileme tekliflerini ısrarla geri çevirmişti. Marca’da yer alan habere göre; Fransız devi Mbappe’ye imzayı attırabilmek için farklı bir yola başvurmaya karar verdi.

Üç adımda Mbappe planı

PSG, Mbappe-Neymar-Messi üçlüsünün yakalayacağı başarıyı ikna çabalarında koz olarak kullanmayı düşünüyor. Elbette Messi transferi Şampiyonlar Ligi’nde başarıyı garantilemiyor, fakat PSG yönetimi bu kumarı oynamaya hazır.

Bir diğer sürpriz faktör ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un olaya el atması oldu. Mbappe’ye özel bir mesaj gönderen Macron, 22 yaşındaki oyuncudan İspanya’dan gelen çağrıya kulak asmayıp Paris’te kalmasını istedi.

Mbappe gelecek yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda bir kez daha Fransa milli takımının en büyük kozlarından biri olacak. PSG’nin sahiplerinin Katarlı olması da bu noktada bir çıkar üçgeni meydana getiriyor.

PSG’nin son hamlesi ise Paris’teki engelli çocuklara yapılan yardımları genişletmek. Bu konunun Mbappe’nin kalbinde ayrı bir yere sahip olduğu biliniyor.

PSG, Mbappe’nin Paris’in 20 farklı bölgesinden 98 çocuğa yardım eli uzatan ‘Inspired by KM’ projesine dikkat çekmek ve destek sağlamak adına daha fazla adım atacak.

Neymar örneği

Fransız ekibi Neymar’ın sadakatini kazanmak için de benzer bir yola başvurmuştu. Kulüp başkanı Nasser al Khelaifi, Neymar ile birlikte Brezilya’daki okulları ziyaret ederek uzun vadeli bir gelişim projesi için yardım sözü vermişti.

Kulüp ayrıca Mbappe’nin ailesi ve temsilcileriyle olan ilişkileri iyileştirmek istiyor. Aradaki bağlar son aylarda yaşananlar neticesinde zarar görmüştü.

Bu sezon Ligue 1'in açılış maçında bazı PSG taraftarları Mbappe'yi ıslıklamıştı. Taraftar desteğinin Mbappe'nin kararında önemli bir rol oynayabileceğini düşünen yönetim, bu konuda da bazı girişimlerde bulunmayı düşünüyor.

Daha fazlası için:

ÖZEL | Kiralamalar, Covid'in etkilediği transfer piyasasına nasıl hakim oldu?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ayrılırsa yerine hangi hocalar gelebilir?

Josef de Souza: Coutinho'ya Beşiktaş'ı anlatıyorum