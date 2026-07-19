Fransız yıldız Kylian Mbappé, Lionel Messi’nin İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finalinde gol atabileceğine ve bu sayede Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncuları sıralamasında kendisiyle eşitleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Mbappé, Fransa'nın İngiltere'ye 4-6 yenildiği üçüncülük maçında iki gol atarak tek başına zirveye oturdu ve Messi'nin İspanya karşısında ne yapacağını bekliyor.

AS gazetesi, maçın ardından Mbappé’nin “Messi yarın gol atacak, çünkü o her zaman gol atar” şeklindeki açıklamalarını yayınladı.

Bembabi, bireysel başarıların, takım başarılarına kıyasla ikinci planda olduğunu, bu başarı "Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu" unvanı kadar büyük olsa bile, vurguladı.

Arjantin ile İspanya arasında oynanacak finale atıfta bulunarak, “Dünya Kupası’nın tarihi golcüsü olmak yerine yarınki maçı oynamayı tercih ederdim” diye devam etti. İspanya, yarı finalde Fransa’yı elemişti.

İlk yarıda 0-4 geride kalan Fransız milli takımı, ikinci yarıda güçlü bir tepki gösterdi.

Mbappé, “Ne olduğunu bilmiyorum, tamamen farklı iki yarı izledik. İlk yarıda bu formaya saygı göstermedik, bunu anlamıyorum ve olanlara göz yumamayız. İkinci yarıda yüksek bir seviyede oynadık ve daha fazla karakter gösterdik. İkinci yarıyı kazandık, ancak maçı kazanamadık. Teknik direktör Deschamps için bunu başarmayı umuyordum."