Mbappé'den Fransa cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şok edici bir yanıt

Yıllardır savunmaya yeterince katkı sağlamadığı için eleştirilen Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé, belki de sonunda takımının bu alanda kendisine ihtiyaç duyduğunu fark etti.

Kardeşi Ethan, bir dizi akrabasının sorduğu ve "Le Parisien" gazetesinde yayınlanan sorular arasında ona şöyle sordu: "Kısa bir sorum var: Bir gün savunma yapmayı veya preslemeyi planlıyor musun?"

Real Madrid oyuncusu, bu konuda "seviyesini yükseltmesi" gerektiğini kabul etti ve Dünya Kupası sırasında elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi.

Kylian Mbappé şöyle dedi: "Bu konuyu sık sık konuşuyoruz çünkü Ethan benden çok daha fazla savunma yapıyor. Ancak insanların bu yönüme dikkat çekmesi iyi bir şey."

Ve ekledi: "Her zaman benden bu beklendi ve seviyemi yükseltmem gerektiğini düşünüyorum. Bu, takımlar için önemli bir konu ve bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Her şey bu Dünya Kupası ile başlamalı çünkü onu kazanmak istiyoruz. Ne pahasına olursa olsun kazanmak istediğim için her şeyi en iyi şekilde yapmaya hazırım."

Bu röportajda, Fransa milli takım kaptanına özellikle siyaset dünyasındaki olası geleceği ve özellikle cumhurbaşkanlığı görevi hakkında sorular soruldu.

Mbappé şöyle dedi: "Bir gün cumhurbaşkanı olmak mı? Birçok kişi bana bunu söylüyor, ama bu planlarım arasında yok... Zaten yeterince nefret ediliyorum."