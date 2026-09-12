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Çeviri:

Mbappe: Dembele benim ayrılığımdan sonra yıldız oldu, "ego" hem Real'de hem Paris'te var

K. Mbappe
O. Dembele
Real Madrid
Paris Saint-Germain
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Fransa
İspanya

Fransız yıldız kibrini haklı çıkarabilir mi?

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe, gerek Paris Saint-Germain dönemindeki gerekse Kraliyet ekibine transferinin ardından yöneltilen bencillik suçlamalarına yanıt verdi.

Mbappe'ye, Fransız "L'Equipe" gazetesine verdiği röportajda, büyük gol makinelerinin her zaman bireyselliğe meyilli olup olmadığı soruldu ve şöyle yanıt verdi: "Kalecisinden santraforuna kadar tüm oyuncular bencildir. Bazen bazı mevkileri pek umursamadığımızı söylemek saygısızlık değildir. Santrafor her zaman dikkatlerin odağındadır ve ışıkları üzerine çekmek zorundadır; bazen hak ederek, bazen hak etmeden."

Sözlerine şöyle devam etti: "Başka oyuncuların benden daha iyi olduğu maçlarda goller attım, ancak futbolda gol atmak en zor ve en değerli kısımdır. İşte bu yüzden bazen zaferi toplaman, bazen de bunun tersiyle karşılaşman doğaldır."

Futbola olan sevgisinin değişip değişmediği sorulunca Fransız forvet şu yorumu yaptı: "Hayır, oyunla ticareti nasıl ayıracağımı biliyorum. Oyuna olan sevgi asla kaybolmayacak, bu oyuna aşık oldum. Futbolu bıraktığımda maçları izlemeye ve stada gitmeye devam edeceğim, ama belki de o zaman futbol dünyasıyla bir ilişkim olmayacak. Tecrübeyle birlikte, konuları birbirinden ayırmayı ve genellememeyi öğreniyorsun; çünkü genelleme yanlıştır. Oyun, çok büyük sayıda insanı harekete geçiren şeydir ve bunu asla kaybetmemeliyiz; çünkü işimizin özü budur."

Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasındaki "ego" farkı hakkında ise Mbappe şunları söyledi: "Yıldızı olmayanlar da dahil olmak üzere tüm soyunma odalarında bu tür insanlar bulunur. Paris'teki son yılımda, beni bir kenara bırakırsak, hiç yıldız yoktu; Ousmane Dembele daha sonra gerçek bir yıldız oldu. İnsanlar egoyu her zaman yıldızlarla ilişkilendirir; oysa ben kimsenin fotoğraf ya da imza istemediği ama devasa egoya sahip oyuncular gördüm. Pek çok insanın egosu var, sadece oyuncuların değil, ayrıca göremediğimiz, ofislerde çalışan insanların da."

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